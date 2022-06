Citigroup Inc. y Bank of America Corp. se asociaron con otros cinco bancos para formar Octaura Holdings, una plataforma de negociación electrónica para préstamos sindicados y obligaciones de préstamos garantizados.

Brian Bejile , ejecutivo comercial de Citigroup desde hace mucho tiempo, fue nombrado director ejecutivo de la compañía independiente, según un comunicado.

Credit Suisse Group AG, Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co., Morgan Stanley y Wells Fargo & Co., junto con Moody’s Analytics, también son instituciones fundadoras de la firma.

”Una cosa es tener liquidez de uno o dos bancos, y otra cosa es tener liquidez de siete instituciones importantes”, dijo Bejile . “Fuimos a inversionistas y les preguntamos ‘¿qué opinan sobre la plataforma que hemos creado?’ La respuesta fue muy enfática: ‘Estamos emocionados’”.

Octaura comenzó como una iniciativa conjunta entre Citigroup y Bank of America. La iniciativa, cuyo nombre interno original era Project Octopus, se inspiró en la tecnología que las dos empresas desarrollaron por separado antes de comenzar a trabajar juntas el año pasado.

La nueva plataforma será un lugar central para que las mesas de negociación vean datos y realicen análisis de activos dentro de los mercados de crédito estructurado y finanzas apalancadas. Octaura planea estrenar primero las funcionalidades para préstamos y luego las de obligaciones de préstamos garantizados, conocidas como CLO. En última instancia, la compañía espera expandirse a otros productos del mercado crediticio.

Juego del teléfono

A pesar de que los mercados de CLO y préstamos sindicados se han duplicado con creces a más de US$ 1 billón cada uno en la última década, el proceso de comercialización de los productos todavía es ampliamente manual. Los precios pueden ser difíciles de conseguir y los reguladores han advertido que es posible que los inversionistas no comprendan completamente los riesgos de invertir en fondos que tienen activos tan difíciles de vender.

”Es como un juego gigante del teléfono”, dijo Bejile. “Las subastas de dos o tres horas son ahora, en nuestro producto, de diez a quince minutos”.

Hace tres años, Citigroup lanzó una funcionalidad de licitación electrónica para CLO en su plataforma Citi Velocity para tratar de resolver este problema para sus propios clientes. Casi al instante, el banco vio un aumento del 50% en el volumen de ofertas observado en las subastas. Esa tecnología es parte de lo que formó la base de Octaura.

Mercados de préstamos

El mercado de préstamos también es ampliamente manual, dijo David Trepanier , jefe de productos estructurados, crédito global y situaciones especiales en Bank of America. Es por eso que la firma creó su plataforma electrónica Instinct Loan Match en el 2016, que también ayudó a formar la base de Octaura.

Citigroup y Bank of America finalmente recurrieron a Genesis Global Fintech Inc. para que los ayudara a desarrollar la tecnología subyacente de las funcionalidades de Octaura. A partir de ahí, los dos comenzaron a invitar a otros operadores a unirse a ellos en la iniciativa.

Ahora, Bejile dijo que ya está captando el interés de otros operadores que buscan unirse a las funcionalidades de Octaura.