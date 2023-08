Marcos Zilles, CEO y director ejecutivo de Siderperu, afirmó que ya tienen acciones en curso como la reducción de inventarios. En los últimos meses, reconoció que la menor demanda por los mencionados factores redundó en una acumulación de stocks de materia prima y productos semiterminados.

“La idea es hacer esa adecuación (de inventarios). Ya se hizo gran parte de este trabajo. Hay que generar la rotación”, comentó, tras mencionar que dicha medida apoyaría la disminución del costo de ventas con un impacto positivo en varios indicadores.

De otro lado, en vista de la llegada del fenómeno de El Niño, el ejecutivo mencionó que han elaborado un plan de mantenimiento preventivo y de adaptación de estructuras para que la capacidad productiva no sea afectada por las lluvias. Asimismo, han desarrollado un plan de distribución a fin de aprovechar sus instalaciones a lo largo del país.

Así, esperan capitalizar la demanda de materiales por parte del Gobierno para proyectos de preparación ante las precipitaciones y asegurar el suministro de productos de acero durante el tiempo que dure el evento climático.

“Se han iniciado algunas obras de preparación en provincias. Estamos apoyando con nuestros productos donde podemos aportar, lo vemos como oportunidad”, anotó.

En el primer semestre del 2023, los ingresos de la empresa cayeron, impactando también en sus indicadores de utilidad y Ebitda.

Evolución de utilidad bruta y margen bruto de Siderperu.

Proyecciones

Para el segundo semestre del 2023, Zilles señaló que las perspectivas son mejores, tanto por una esperada reactivación de la demanda interna y el factor de estacionalidad. En la segunda mitad del año, la actividad del sector construcción suele ser mayor.

En tanto, también confió en que un mejor control de la inflación pueda generar un repunte de la autoconstrucción, que ha sido el motor del sector construcción en los años previos.

Consultado por el aporte de las exportaciones, el ejecutivo destacó que han realizado despachos puntuales a mercados cercanos. Sin embargo, admitió que estos también presentan retos internos y que la demanda global viene contraída, en general.

De esa manera, Raul Ugarte Franco, gerente de Finanzas de Siderperu, afirmó que trabajan por alcanzar el mejor resultado anual posible al cierre del 2023. No obstante, admitió que los indicadores de negocio no igualarían a los vistos el 2021 y 2022.

“Son años distintos, venimos de un 2021 y 2022 con repuntes económicos. No pretendemos que (el 2023) sea igual”, finalizó.

La demanda de materiales

En el primer semestre del 2023, Enrique Pajuelo, vicepresidente del Comité de Proveedores de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), recordó que la demanda de materiales se contrajo en 10%. En ese resultado, mencionó que la venta en el canal moderno fue la más afectada.

Sobre las perspectivas para el segundo semestre, esperó que los pedidos de materiales crezcan levemente. En ese repunte, indicó que será clave la inversión en obras públicas, la mayor actividad del Fondo Mi Vivienda y los proyectos de prevención para el fenómeno El Niño.

Refirió que las iniciativas de preparación para evento climático podrían aumentar la demanda principalmente de cemento y productos de acero. No obstante, observó que será difícil revertir la caída general de las ventas del primer semestre.

EN CORTO

Precios. En el primer semestre del 2023, el Comité de Proveedores de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) refirió que los precios del ladrillo y fierro cayeron en alrededor de 10%. En tanto, el cemento mostró un comportamiento más estable. En adelante, estima que las cotizaciones se mantendrían, tras dos años de continuos incrementos.

APUNTE

Menor demanda global seguirá golpeando al acero

Marco Antonio Mejía

Analista de Equity Research de Kallpa SAB

La menor demanda global de acero continuará golpeando a este sector, dado que la oferta ha superado la demanda y la desaceleración de la inversión privada es palpable a medida que el riesgo de recesión en las economías globales es latente. En este contexto, considerando que las tasas de interés continúan altas, es desaconsejable para los productores de acero continuar incrementando el apalancamiento. Esto supondría el incremento de pagos de intereses. Las compañías en el sector construcción no están incrementando su capex debido a la expectativa que tienen sobre la demanda en el mediano plazo. En el sector construcción, el impulso que vendrá de la preparación para el Fenómeno del Niño no logrará contrarrestar la caída que vimos en el primer semestre del 2023. En este punto, es importante considerar que el nivel de ejecución pública ha venido creciendo más en el Gobierno central, mas no tanto en los gobiernos regionales y, en parte, es porque estamos en el primer año de gestión de su gestión. Hacia agosto muchos gobiernos regionales no han ejecutado ni el 30% de su presupuesto.

