Royal Dutch Shell reducirá su gasto en US$ 5,000 millones y suspenderá su vasto plan de recompra de acciones por US$ 25,000 millones en un esfuerzo por lidiar con el reciente colapso de los precios del crudo, informó la petrolera.

El gigante petrolero angloholandés dijo que reducirá su gasto de capital a US$ 20,000 millones, por debajo de un nivel previsto de unos US$ 25,000 millones, en un intento por rebajar los costos operativos en unos US$ 3,000 millones- US$ 4,000 millones adicionales en los próximos 12 meses.

Se espera que los recortes impulsen la generación de efectivo de Shell entre US$ 8,000 millones- US$ 9,000 millones antes de impuestos.

Los precios del crudo se han desplomado más de 60% desde enero, golpeados por la destrucción de la demanda global ante la pandemia de coronavirus y por una guerra de precios entre Arabia Saudita y Rusia.

Las rebajas de Shell son similares a las efectuadas por rivales como Exxon Mobil, Chevron, BP y la francesa Total, que han anunciados planes de fuertes reducciones de gasto.

Todos los segmentos de negocio de Shell están revisando su gasto para lograr los recortes planeados, dijo una portavoz de la firma.

“La combinación de un abrupto declive de la demanda de crudo y un rápido incremento de la oferta puede ser única, pero Shell ha capeado muchas veces la volatilidad del mercado en el pasado”, dijo el presidente ejecutivo, Ben van Beurden, en un comunicado.