Universal Music aumenta su valor de mercado a US$ 55,000 millones en sólido debut bursátil El sello musical más grande del mundo, que representa a músicos y catálogos de canciones desde Billie Eilish hasta The Rolling Stones y Bob Dylan, vio su valor de mercado dispararse a unos US$ 55,000 millones en la salida a bolsa más grande de Europa del año.