Movimiento Lucha

En el programa de “La Nueva Empresa”, Carlos Romero, gerente general de Juana; Marianna Sousa, gerente de Estrategia y Gestión Sostenible de WT Sourcing Perú; y Ani Álvarez Calderón, fundadora de la Casa de Moda AAC, dieron a conocer sus planes en el sector textil desde el foco de la sostenibilidad empresarial y social.

“La Nueva Empresa” es el espacio de capitalismo consciente de Lucha Startup Studio y la marca Gestión, que es difundido en redes sociales los días miércoles con periodicidad quincenal desde las 4 pm. En esta oportunidad, el programa, en su decimoséptima edición, trató sobre el impacto socioambiental de la industria textil y la importancia de migrar hacia un modelo más sostenible en este sector.

La industria textil es la tercera más grande de las industrias manufactureras. Esta tiene un impacto considerable, ya que es una de las más contaminantes y con mayor explotación laboral. “Desde el lado ambiental tiene una cadena de suministros compleja y genera impacto en cuatro puntos bien importantes: agua, energía, químico y residuos. Desde el lado social, le da trabajo a millones de personas de manera directa e indirecta, de las cuales el 75% son mujeres”, sostiene Sousa.

Colaboración

Ante esta situación, la empresa social Juana, que tiene como propósito trabajar con el cannabis para impulsar el bienestar de productores y manufactureros involucrados, decidió realizar una colaboración de prendas sostenibles con la casa de moda AAC de Ani Alvarez Calderón, haciendo uso de los múltiples beneficios de esta planta para el sector.

“Como comunidad de impacto alrededor del cannabis, estamos en constante investigación. Además de los beneficios medicinales de la planta, esta tiene otras aplicaciones; por ejemplo, la posibilidad de crear prendas a partir de la fibra de cáñamo. En China es algo que ya se usa de manera significativa. Lamentablemente, la legislación en Perú no está lista para que todo el proceso se pueda hacer desde cero, pero realizamos un primer piloto con las posibilidades que se tenían y hemos sacado una colección de camisas unisex junto a Ani Álvarez Calderón”, detalla Romero.

“Todas las casas de moda debemos ser muy conscientes sobre el origen de los materiales que utilizamos y el uso que le damos a estos. En mi caso, trato de crear piezas que duren años, y no solo sea algo del momento que se va a desechar. Me encantó el proyecto con Juana porque queríamos trabajar con esta fibra”, precisa Álvarez Calderón.

La ejecutiva agrega que cuando la planta de cáñamo la siembras, limpia la tierra, consume mucho menos agua y es una flora que ayuda al planeta, ayuda a limpiar la contaminación. “Además, a diferencia de las prendas tradicionales, cuanto más lavas esta camisa se pone mejor”, manifiesta.

Hemp

Asimismo, Sousa contó que WT Sourcing Perú, que forma parte del clúster de Moda Sostenible, tiene varios proyectos que están buscando impacto y uno de ellos está relacionado con el cannabis. “Estamos realizando un proyecto de investigación sobre la sostenibilidad del hemp y hemos podido descubrir dos aspectos importantes: que este no competiría con el algodón, ya que solo el 30% de nuestro algodón es usado, el resto lo importamos y que solo se necesita un pequeño porcentaje de tierra y la tierra peruana es muy buena para que este pueda crecer y desarrollarse”.

Por último, Romero, Sousa y Álvarez Calderón compartieron sobre la importancia de la sostenibilidad ambiental y social para los negocios de esta industria.

Romero expresa que para que un negocio sea rentable a largo plazo sí o sí llegará un momento en que la sostenibilidad será el foco central de este. “Las empresas tradicionales que no toman en cuenta la viabilidad de los recursos, no se vuelven escalables. Hoy en día ya existe literatura que demuestra cómo hemos explotado casi todos los recursos del planeta de manera insostenible. En algún momento, ya no importará cuánta plata se haya generado porque no habrá en dónde invertirla. ¿Si no hay mundo, dónde va a operar la empresa?”, expone Romero.

Tendencias

Por su parte, Álvarez Calderon y Sousa explicaron cómo las nuevas tendencias del consumidor también juegan un rol importante en este aspecto.”Si no cambias, tu empresa va a quebrar, pues cada vez el consumidor es más consciente y optará por otras empresas que usen materiales orgánicos o tengan mejores prácticas. No hay otra opción, eso es lo que pasa en la actualidad”, indica Álvarez.

“Como industria, como emprendimiento y como marca, mi recomendación es comenzar a diseñar desde la sostenibilidad, el consumidor cada vez está siendo más exigente porque hay más información sobre cómo se ha realizado y quien ha realizado la prenda, pero también es fundamental comenzar a utilizar materiales y fibras más sostenibles que generen menos impacto en el origen y en el desecho de las prendas”, remarca Sousa.