La Autoridad Portuaria Nacional (APN) estima que este año se concretarán inversiones en el proyecto del puerto de Chancay y en los terminales concesionados de Salaverry y el Muelle Sur del Callao, que en conjunto llegarían a más de US$ 1,500 millones.

El presidente de la APN, Edgar Patiño, indicó a Gestión que la inversión más importante es la del futuro puerto de Chancay, que en este año llegaría a US$ 1,100 millones, de los más de US$ 3,000 millones estimados en el proyecto.

El 23 de diciembre último, Senace aprobó la modificación al estudio de impacto ambiental detallado (MEIA) para la ampliación de la zona operativa portuaria -etapa 1-, del Terminal Portuario Multipropósito de Chancay.

Patiño indicó que en este mes la APN espera aprobar el expediente técnico para la ejecución del referido proyecto, que desarrolla Cosco Shipping Ports Chancay Perú.

Siguientes pasos

En este mes, se estima que también podría concluirse el estudio de maniobras (para el proyecto), que está a cargo de la Dirección General de Capitanías.

De concretarse esos pasos, Patiño indicó que la empresa ya estaría habilitada para convocar a concurso para la construcción de las obras de esta primera etapa del proyecto, las cuales se espera se puedan iniciar entre mayo y junio próximos.

Puerto de Salaverry

En el caso del puerto de Salaverry -concesionado en el 2018-, el presidente de la APN indicó que se calcula que alcance una inversión de US$ 70 millones, luego de haber logrado ejecutar más de US$ 30 millones el último año, de un aproximado de US$ 100 millones (previstos entre el 2020 y el 2021).

El citado terminal portuario, operado por el Consorcio Transportadora Salaverry S.A., prevé una inversión total de US$ 229 millones durante el periodo de su concesión.

Muelle Sur

A esto le sumó una inversión de US$ 300 millones que debe destinar Dubai Ports World (DPW) Callao este año a su proyecto para la ampliación del Muelle Sur, calculando que podría lograr un 30% de avance en esa iniciativa este año.

El proyecto prevé la ampliación de ese muelle, de sus actuales 650 metros a 960 metros, con lo cual incorporará un tercer frente de atraque, para atender a la vez a 3 buques tipo Neo Panamax.

Marcona

El presidente de la APN, Edgar Patiño, indicó que ha dado a ProInversión el encargo de promover la entrega en concesión del puerto de San Juan de Marcona.

Según ProInversión, el proyecto, bajo el esquema de asociación público-privada autofinanciada, permitirá dar servicio de almacenamiento y embarque de concentrados de hierro y cobre para atender los proyectos mineros.