El banco con sede en Toronto ha estado evaluando la venta potencial de un puñado de activos de bajo rendimiento en América Latina durante más de un año, y la transacción prevista “apoya los esfuerzos de eficiencia operativa de Scotiabank en sus mercados no esenciales”, dijo la compañía en un comunicado el lunes.

Como parte de la transacción, Scotiabank adquirirá una participación accionaria del 20% en Davivienda, el tercer banco más grande de Colombia, que tiene operaciones en Costa Rica, El Salvador, Honduras, Panamá y Miami. Scotiabank tendrá derecho a nombrar a uno o más directores para que formen parte del directorio del banco con sede en Bogotá, que cuenta con más de 24.6 millones de clientes.

“Probablemente no sea un mal negocio para ellos”, dijo en una entrevista Greg Taylor , director de inversiones en Purpose Investments, que tiene más de US$ 15,000 millones en activos bajo gestión. “Scotia puede transferir operaciones a Davivienda para obtener sinergias con sus otros negocios y seguir participando como inversionista minoritario. También está en planes de establecerse para centrarse más en el mercado estadounidense”.

El banco tiene 14,000 millones de dólares canadienses en activos promedio en su unidad colombiana, que reportó pérdidas de 82 millones de dólares canadienses el año pasado y 50 millones de dólares canadienses en 2023. No desglosa los resultados de sus operaciones en Costa Rica o Panamá.

El acuerdo “cumple los requisitos de Scotiabank en términos de sus planes estratégicos y al mismo tiempo no afecta negativamente sus perspectivas de ganancias, ya que creemos que las contribuciones de estos países fueron mínimas en el mejor de los casos”, dijo el lunes John Aiken , analista de Jefferies Financial Group Inc., en una nota a los clientes.

Scotiabank entró por primera vez en el mercado colombiano en 2010, con la compra de las operaciones corporativas y comerciales de Royal Bank of Scotland en el país. Al año siguiente, acordó adquirir una participación del 51% en Banco Colpatria, el quinto banco más grande del país en ese momento, en una operación valorada en alrededor de US$ 1,000 millones.

Posteriormente, en 2016, el banco canadiense pagó unos US$ 360 millones por las operaciones minoristas y de tarjetas de crédito de Citigroup Inc. en Panamá y Costa Rica.

Integran operaciones

El banco colombiano Davivienda anunció este lunes que suscribió un acuerdo con The Bank of Nova Scotia (Scotiabank Canadá) para integrar a la entidad las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá.

“En una nueva etapa de crecimiento, hoy Davivienda ha suscrito un acuerdo con The Bank of Nova Scotia (Scotiabank Canadá) para integrar a la Casita Roja (Davivienda) las operaciones de Scotiabank en Colombia, Costa Rica y Panamá”, indicó Davivienda en un comunicado.

Según la información, la alianza representa un avance estratégico en el posicionamiento de Davivienda en la región, manteniendo la experiencia global de Scotiabank al convertirse en accionista de Davivienda.

“Los acuerdos permitirán que Davivienda lleve a los mercados latinos donde opera una oferta de valor innovadora y competitiva con visión global”, agregó el banco colombiano.

Cifras de la operación

Con la integración de los negocios de Scotiabank, se proyecta que los activos totales de Davivienda alcancen aproximadamente US$ 60,000 millones, lo que representa un crecimiento cercano al 40%.

En términos regionales, los activos aumentarían alrededor del 30% en Colombia, un 90% en Costa Rica y un 180% en Panamá, agregó el comunicado.

La operación fortalece además la estrategia de diversificación geográfica de Davivienda, quedando un 70% de los activos en Colombia y un 30% en Centroamérica.

En virtud del acuerdo de integración, la “experiencia global de Scotiabank permanecerá al convertirse en accionista con aproximadamente el 20% de la totalidad de las operaciones de Davivienda y con participación en su Junta Directiva”, según la información.

Davivienda y Scotiabank atienden aproximadamente 27,4 millones de clientes en Colombia y Centroamérica.

El presidente de Davivienda, Javier Suárez, señaló en el comunicado que “esta integración permite a Davivienda potenciar lo mejor de las dos organizaciones para ofrecer a los clientes soluciones innovadoras que les permitan alcanzar sus metas financieras con acceso a una oferta de valor global”.

“Estamos entusiasmados de hacer equipo con Davivienda para ofrecer a nuestros clientes soluciones y propuestas de valor únicas al combinar su destacada historia y presencia en Colombia y Centroamérica con la experiencia y plataforma global de Scotiabank”, dijo por su parte el jefe de grupo de Banca Internacional de Scotiabank, Francisco Aristeguieta.

La implementación de este acuerdo está sujeta a las aprobaciones de los supervisores de cada una de las jurisdicciones que se “espera se den en el segundo semestre de 2025, así como a las respectivas aprobaciones corporativas”.

Con información de Bloomberg y EFE