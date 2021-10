Si bien se estaba dando desde hace unos meses una tendencia a la baja en el precio de alquiler de oficinas prime (clase A), la excepción se había visto en el submercado de San Isidro Empresarial, que había mantenido sus tarifas. Sin embargo, esto cambió en el tercer trimestre del año.

“Han reducido sus tarifas en todos sus edificios, en un promedio de US$ 1.70 por metro cuadrado, que es considerable; si la variación está por debajo de US$ 0.50 no es tan significativa, pero con la reducción que se ha aplicado convergen todos los precios y esa disminución genera un impacto”, señaló Denise Vargas, Coordinadora de Investigación de Mercado de Cushman & Wakefield.

Actualmente, la tarifa es de US$ 18.1 el metro cuadrado, la más alta de todo el mercado de oficinas prime.

Los factores son varios, dice la ejecutiva, pasando por la coyuntura actual que ha seguido generando que algunas empresas repiensen el retorno a las oficinas o se muden a espacios más pequeños o con precios más cómodos, y que en dicho subsector existe un propietario que por el tema de la pandemia ha aumentado su nivel de vacancia.

“Eso ha llevado a que los ‘landlord’ reduzcan sus precios, impulsados también por el alza del precio del dólar, ya que la mayoría de precios sigue en esa moneda. Si no lo hicieron antes hoy la situación lo amerita, y pueden seguir usando sus niveles de negociación con sus inquilinos actuales, pero para atraer a otros ocupantes han bajado sus tarifas”, refiere Vargas.

Mix de oferta

Según explica la ejecutiva, varios de estos espacios se ofertan con un nivel de implementación y por ende, hay un mix de ofertas, desde oficinas en gris (sin acabados) hasta las implementadas, producto de la desocupación.

Al cierre del tercer trimestre del año, la vacancia en San Isidro Empresarial es de 15.8% y tiene un inventario disponible de 234,547 metros cuadrados (ver tabla).

Consultada sobre el futuro de las tarifas de alquiler para los próximos meses, la ejecutiva consideró que no habría un aumento, por el contrario, aún podría haber una caída en los precios.

Vacancia

Y si hablamos sobre la vacancia en el mercado de clase A, actualmente la tasa es de 19.3%, con un incremento de 1.2 puntos porcentuales desde el cierre del segundo trimestre del año.

“Seguirá subiendo, aunque no puedo asegurar a cuanto pueda llegar al cierre de año”, sostiene Vargas.

Ya en el tercer trimestre del año el principal impacto que se tuvo fue la desocupación de 11,000 m2 en uno de los principales edificios de coworking. “Siguen dándose las desocupaciones, pero el retorno a las oficinas también es más fuerte, se están viendo negociaciones de adendas, hay mayor espacio para la toma de decisiones de las empresas”, anota Denise Vargas.

CIFRAS Y DATOS

Construidos. Al cierre del tercer trimestre existe una superficie en construcción de 121,283 m2, concentrada en San Isidro Financiero, San Isidro Empresarial y Santiago de Surco.

Proyección. Se espera que casi el 50% de esta superficie se entregue en el último trimestre del 2021.

DATOS

Proyectos. La entrega de muchos proyectos se ha demorado, pero lo que no se da ahora son proyectos nuevos. “Lo que hay es lo que se ha venido avanzando desde antes”, dice Denise Vargas tras anotar que para 2022, en inventario se tendría el edificio Telefónica ubicado en Juan de Arona. “Hoy lo tiene Banchile, y está siendo renovado y habrá una suma de metros cuadrados clase A”, refiere.