El Galaxy Fold de Samsung Electronics Co. ya no es un ladrillo de US$ 1,980 . Seis meses después de lanzar un dispositivo con un extraño protector de pantalla y una tendencia a romperse, el gigante tecnológico de Corea del Sur regresa con un producto mucho mejor. Sin embargo, aún no está listo para la mayoría de los consumidores.

El protector de pantalla ahora está debajo de un armazón plástico, por lo que es prácticamente imposible de quitar. Esto debería evitar las grietas que condenaron al Fold original. También tiene nuevas tapas en la parte superior e inferior de la bisagra para evitar que entren desechos a la pantalla. Con el modelo anterior, el polvo y otros tipos de suciedad solían generar burbujas en la pantalla y su posterior quiebre. La bisagra, el mecanismo que permite a los usuarios abrir y cerrar el teléfono, también parece ser un poco más resistente.

La pantalla interna se abre para convertirse en una tableta de aproximadamente 7 pulgadas. También posee una pantalla externa de 4 pulgadas que se usa principalmente para responder rápidamente mensajes y manejar llamadas telefónicas. La pantalla externa funciona bien para marcar números y aceptar llamadas, pero es demasiado pequeña para la mayoría de las otras tareas.

No obstante, la pantalla más grande en el interior es atractiva. Contar con una pantalla del tamaño de una tableta en el bolsillo hace que el Galaxy Fold sea uno de los mejores teléfonos inteligentes para ver videos. Es un excelente dispositivo para YouTube. También puede anclar múltiples aplicaciones en la pantalla a la vez, por lo que es fácil ver videos, enviar mensajes de texto y navegar por la web al mismo tiempo.

El sistema operativo le permite cortar la pantalla de formas ingeniosas y útiles. Una aplicación puede ocupar todo el lado izquierdo de la pantalla, mientras que otra aplicación ocupa el área superior derecha, con un tercer espacio en el lado inferior derecho restante de la pantalla. También puede fijar varias pequeñas aplicaciones de "vista emergente" que flotan en la pantalla, aunque esto comienza a ser confuso y complicado con más de tres o cuatro aplicaciones.

Sin embargo, todavía hay inconvenientes con la pantalla plegable. En entornos muy brillantes es más difícil ver. Y el pliegue que corre por el centro de la pantalla aparece cuando estás viendo algo oscuro. Y mantiene un problema del primer modelo: la pantalla se puede rayar al pasarle las uñas. Durante varios meses, o un año de uso, es probable que esto moleste a los clientes. Samsung ha dicho que esta es una característica inherente a su diseño de teléfono plegable y ofrece un reemplazo de pantalla por US$ 149.99 dentro del primer año de uso.

El Fold no es resistente al agua o al polvo, características prácticas que la mayoría de los teléfonos inteligentes de alta gama ofrecen en la actualidad. Y si está cerca de un imán, la pantalla a veces se apaga. La caja está cargada de advertencias respecto a la manera de cuidar la pantalla.

En lugar de un dispositivo pulido para las masas, el Fold parece ser una muestra para la visión de Samsung del futuro de la informática móvil. Más bien parece un producto de prueba “beta” y no un artículo de venta masiva. La compañía ya está trabajando en futuras versiones del Fold que, con suerte, serán más baratas, más resistentes y tendrán una pantalla externa mucho mejor.