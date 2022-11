Recientemente un estudio publicado en el Journal of the National Cancer Institute advirtió que los productos para alisar el cabello elevan el riesgo de padecer cáncer de útero en sus usuarios; ello, principalmente, porque dentro de su composición, en algunos casos, contienen parabenos, bisfenol A, metales o incluso formaldehído. Esta información que, de primer momento, causa alerta, no ha impactado en las ventas de los negocios peruanos, señaló Rebeca Antezana, presidenta de la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza.

La representante del gremio, que agrupa a más de 3,000 empresarios a nivel nacional, reconoció que anteriormente tratamientos como los alisados de queratina tenían como componente principal al formol; sin embargo, según dijo, desde hace años este químico se ha retirado de los productos. “Es por eso que los laceados hoy no duran más de dos meses”, añadió la empresaria, quien dijo que los servicios han mantenido su ritmo e incluso experimentan mejores números por víspera de Navidad. LEA TAMBIÉN: En tiempos de inflación, sector belleza busca alianzas para financiar alquileres Además, Antezana destacó la preferencia de los consumidores por los laceados orgánicos, cuyos tratamientos son una tendencia que se viene observando incluso desde antes de la pandemia; ello debido al mayor vínculo de estos con los productos naturales. En ese sentido, la vocera resaltó que es importante también conocer los lugares en los que se realizan estos procedimientos, así como también los precios de los tratamientos. “Es necesario verificar que los productos sean certificados y desconfiar de los bajos precios. Por ejemplo, un laceado de queratina para cabello medio lo mínimo que cuesta es S/350, mientras que cabello largo alrededor de S/450. Pero si se encuentra un laceado a S/100 es obligatorio preguntarse de dónde es ese producto, pues con ese valor no se cubren los costos”, refirió la portavoz, quien sostuvo que otro de los servicios más buscados es el botox capilar. LEA TAMBIÉN: Montalvo se internacionaliza: cuál es su primer país y a qué mercados apunta Ventas Antezana señaló que por ser etapa previa a Navidad, las ventas han aumentado en aproximadamente 10%, lo que significa a la fecha una recuperación de cerca del 70% para el sector respecto a la facturación del 2019. “Esperamos poder alcanzar el 100% a finales de este año, dependiendo de la demanda”, sostuvo. Pese a este buen escenario, la empresaria lamentó el aumento de hasta el 35% en el costo de los insumos que usa la industria, como consecuencia del incremento del precio de las importaciones, reduciendo las ganancias de los comercios, sobre todo de los más pequeños que son los que cuentan con menos respaldo financiero. “Se están buscando más los servicios por los eventos que se vienen por Navidad. Sin embargo, nos preocupa que el sector no esté recuperado. Son como 700 empresarios que cerraron en la etapa dura de la pandemia y que no se han recuperado”, finalizó. LEA TAMBIÉN: Cae apertura de salones de belleza y crece el servicio a domicilio