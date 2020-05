Días antes de la cuarentena, los cines ya empezaban a aplicar restricciones, anticipando el cierre total que vendría. Y si bien el plan de reactivación incluirá al rubro de entretenimiento, la perspectiva inmediata no sería tan auspiciosa.

Así lo señaló el reporte de Apoyo & Asociados respecto a Cineplanet y el sector, tras indicar que los cines reabrirían en el tercer trimestre, previa autorización del Gobierno. En su momento (Gestión 30.04.20), el plan inicial apuntaba a agosto.

Sin embargo, la agencia recuerda que dicho sector será uno de los más afectados por la pandemia del covid-19. En ese sentido, proyectó que las salas de cine solo obtendrían una ocupación promedio de 20% el 2021, cuando el 2019 fue 50%.

Tal situación respondería a la preocupación o miedo de los espectadores a acudir a lugares concurridos.

Por otra parte, Apoyo & Asociados advirtió de riesgos para la industria de las salas de cine, como la situación de la producción de películas. Y es que, aspectos como la calidad, la cantidad y la programación están fuera de su control de las salas.

“Esta industria se caracteriza por ser sensible respecto de la evolución del desarrollo económico y respecto a la variación de ingresos. No obstante, ha mostrado ser menos sensible respecto a otras formas de entretenimiento”, anotó.

Sector y competencia

Respecto al tamaño alcanzado por la industria de salas de cine en Perú, la referida agencia refirió que la recaudación del 2019 llegó a S/ 463 millones en taquilla, con un aumento de 8.1% frente al año previo, apoyado por mejores estrenos.

En tanto, el número de pantallas creció 3.8% el 2019, aunque el número total aún se encuentra por debajo de mercados como Chile o México.

Sobre la competencia, mencionó que la industria de exhibición de películas en Perú está dominada por cinco cadenas de multicines, siendo Cineplanet la primera con una participación de 54.9% en la recaudación del mercado y 295 pantallas.

Luego, viene Cinemark con 102 pantallas y una participación de 17.8% en la recaudación, seguida de Cinestar (11.3%), Cinepolis (6.8%) y Multicines UVK (4%).

Cineplanet

Ante el cierre de las salas de cine, Apoyo & Asociados revela que Cineplanet ha tomado diversas medidas a fin de reducir sus costos a un nivel mínimo indispensable y tener liquidez para cumplir sus obligaciones durante los meses de paralización.

En detalle, indicó que la empresa ha aplazado proyectos no iniciados, ha reducido el capex de remodelación y expansión, no ha repartido de dividendos y renegocia préstamos de mediano plazo. Asimismo, se ha reducido el número de personal y se revisan los contratos de alquiler de sus locales, anotó.

“Es importante señalar que también se buscaría renegociar ciertas condiciones de los Programas de Bonos Corporativos”, añadió.

Bajo esas acciones, consideró que la posición de caja de Cineplanet le permitiría cubrir sus necesidades el 2020 bajo un esquema de hibernación. No obstante, reconoció que la compañía registraría ratios de endeudamiento inusuales al cierre del 2020 y 2021 de alrededor de 110x y 7x, respectivamente.

“Se espera que en el 2022 se retomen los índices de endeudamiento habituales”, indicó la clasificadora, tras modificar su rating de AA (pe) a AA-(pe) y la perspectiva, de estable a negativa.

