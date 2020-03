Multimillonario de 37 años emerge como rival de Elon Musk y Tesla | Rivian

Rivian es una (poca conocida) compañía que fabrica automóviles eléctricos. A pesar de que su fundación data del 2009, no fue hasta el 2018 que se empezó a hablar de ella cuando presentó sus primeros modelos prototipo en el Salón del Automóvil de Los Ángeles, Estados Unidos.

Según un artículo de la BBC, Si no has oído hablar de Rivian -que se describe como un fabricante de autos cuya misión es “mantener al mundo aventurero para siempre”- lo más probable es que tampoco sepas quién es R.J. Scaringe.

Él es, según la revista Forbes, el nuevo rival de Elon Musk, CEO de Tesla.

Robert Joseph (mejor conocido como R.J.) Scaringe es presidente ejecutivo y fundador de Rivian Automotive, con sede en Plymouth, Michigan.

El multimillonario de 37 años fundó la compañía después de graduarse en el MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) en ingeniería mecánica.

La compañía, que inicialmente se llamó Avera Automotive, comenzó a enfocar su producción en vehículos eléctricos autónomos en 2011.

Y desde entonces, tras recibir enormes inversiones, creció significativamente inaugurando nuevas instalaciones en Plymouth, Michigan; Normal, Illinois; San José e Irvine en California, Canadá y Reino Unido.

Rivian ha recaudado US$ 3,600 millones y entre sus inversores están Amazon.com Inc y Ford Motor Co.

La compañía se especializa en SUV (vehículos utilitarios deportivos) y camionetas eléctricas. Los dos modelos que presentó en Los Ángeles fueron el R1S, un SUV de siete asientos, y la camioneta R1T.

La compañía se jacta de diseñar "vehículos aventureros" para "gente con estilos de vida activos".

Habría que agregar que son vehículos lujosos y equipados con todas las comodidades de alta tecnología para compradores dispuestos a pagar por lo menos US$ 70,000.

La compañía espera comenzar la producción de su camioneta este año.

Rivian presentó sus dos primeros modelos prototipo en el 2018.

“Una de las razones por las que nos mantuvimos callados durante tanto tiempo es porque queríamos asegurarnos de que teníamos todas las piezas en su lugar”, le dijo Scaringe a la BBC durante el Salón del Automóvil de Nueva York, en abril de 2019.

“Para que cuando mostráramos los vehículos no se tratara solo de autos para ‘show’ o de un despliegue publicitario, sino que fuera el objeto verdadero”.

Según Scaringe sus inversores son conscientes de que se trata de una empresa "a largo plazo".

“Están muy comprometidos y ellos nos permitieron estar callados durante todos esos años para enfocarnos en la tecnología, enfocarnos en el producto y en la ejecución”, señaló.

Con el ascenso de Rivian el mercado de vehículos eléctricos parece estar dejando de ser una carrera de un solo caballo. (en alusión a la empresa Tesla, de Elon Musk, que actualmente domina ese nicho).

Los expertos pronostican que los 2020 podrían convertirse en la década de los vehículos eléctricos.

A pesar de que los vehículos eléctricos e híbridos sumaron solo un 2.2% de todos los vehículos vendidos en Estados Unidos en el último trimestre del 2019 -solo un 30% de estos era puramente eléctrico- y solo 5.1 millones de autos eléctricos se vendieron en el mundo en el 2018, se espera que esas cifras se disparen en los próximos 10 años.

Hoy los grandes fabricantes de autos ya se están tomando con más seriedad el sector de vehículos eléctricos.

¿Le preocupa la competencia a Rivian?

“No, creo que es excelente”, le dijo Scaringe a la BBC. “Necesitamos que el mundo comience a hacer la transición de un sistema basado en combustibles fósiles a un sistema basado en el almacenamiento de electrones”.

“Todavía estamos hablando de que solo el 1% de las ventas son vehículos eléctricos, así que necesitamos traer al otro 99% al mundo de la electrificación”, indicó Scaringe.

Además de sus dos primeros modelos, se espera que Rivian incluya otros tres vehículos a su portafolio para el año 2024.

La compañía no ha dado detalles, pero según la revista Forbes Scaringe admite que uno de ellos será un vehículo más pequeño y con un precio de venta “considerablemente más bajo”.