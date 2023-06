¿Qué medidas impulsa en el ámbito turístico?

Estamos impulsando el crecimiento del sector gastronómico y con ello, una mayor oferta para los visitantes al distrito. En un mes estamos por sacar una ordenanza municipal que formalizará la instalación de terrazas en los restaurantes, como sucede con locales de Miraflores.

Actualmente, ¿existen negocios de restaurantes con terrazas?

Sí, aunque todavía son pocos, pues se trata básicamente de un permiso verbal. Por el momento, en el Parque del Avión, que es una zona céntrica del Rímac, hemos autorizado que se pongan terracitas. Ahora tenemos una cevichería, una panadería, por ejemplo, que han transformado totalmente esta zona que estaba poco iluminada.

¿En qué zonas del Rímac es que se apunta a darle este ambiente?

Inicialmente buscamos que se dé en aproximadamente 50 negocios del jirón Trujillo, a lo largo de cuatro cuadras. La idea es que esta zona, que es parte del circuito turístico del Rímac, sea un lugar agradable no solo para el turista local, sino también internacional que visita Rímac por su cercanía con el Centro de Lima.

Pero estas iniciativas, ¿vienen acompañadas también de mejoras en infraestructura?

Sí. El objetivo es trabajar también en el acondicionamiento de las viviendas que son parte de patrimonio cultural. También el cambio de pistas de concreto por empedrado del Centro Histórico. Vamos a empedrar casi toda la zona de Marañón y algunas transversales, más o menos, lo largo de ocho cuadras. La obra que es financiada por el Ministerio de Vivienda y costará S/ 3 millones. Estimamos que empezará en tres meses.

Y en torno a las casonas históricas que están en el Rímac, ¿qué medidas están tomando?

Estamos esperando a que el Congreso apruebe la prórroga del plazo para el inicio de la expropiación de 11 inmuebles antiguos dispuesta en la Ley N° 30764, la cual salió hace cinco años, pero caducó. Una vez que ocurra la ampliación (por tres años más), podremos iniciar los trámites para el proceso de expropiación de estos predios, ubicados algunos en los jirones Hualgayoc, Cajamarca, Trujillo, Marañón, entre otros.

¿Cuál es el uso que se le busca dar a estos inmuebles antiguos?

Estas casas, que están situadas en zonas como la plaza de toros, Paseo de Aguas y la Alameda de los Descalzos, se encuentran en condiciones precarias, por lo que la misión es convocar a una rueda de empresarios y encontrar el mejor postor, dando siempre las facilidades desde nuestro lado.

¿A qué tipo de inversiones apuntan?

Básicamente desarrollo inmobiliario y también comercial. Incluso se pueden construir hoteles dentro de los condominios. Depende del proyecto que impulse el inversor.

¿Qué estrategia se usará con los posesionarios que no quieran salir?

Los predios tienen propietarios. En algunos casos es la Beneficencia de Lima, pero en otros gente que ya ni siquiera existe. Entonces, habrá que hacer procesos para retirarlos. También depende de los convenios a los que llegue el comprador del terreno con el posesionario.

¿Cuánto está el metro cuadrado (m2) en las zonas de estas casonas?

En el jirón Trujillo, donde está ubicada una de las propiedades que se expropiaran, el m2 está entre de US$ 1,200 a US$ 1,500. Sin embargo, en un año y medio estimo que el m2 llegará a US$ 5,000 por el nivel de envergadura turística que tendrá.

Comercio e inversión inmobiliaria

Rímac no cuenta con un centro comercial, ¿hay interés de inversionistas en este rubro?

Sí lo hay. He tenido conversaciones con algunos inversionistas españoles y chinos, así como también interesados de algunos centros comerciales de Lima Norte. Todavía estamos en diálogos, pero lo cierto es que buscamos cerrar este año el compromiso para la ejecución privada de un mall.

¿Qué terrenos están mirando para la ejecución de un centro comercial?

A un par de interesados les ofrecí una exposición de los lugares. Por ejemplo, en prolongación Tacna hay un espacio de 15,000 m2; en las avenidas Pizarro con Morro de Arica otro de 70,000 m2. Además, del condominio de Besco (en el ex cuartel Hoyos Rubio), donde hay un espacio de cerca de 5,000 m2 en el que han proyectado un centro comercial.

Y en el aspecto inmobiliario, ¿hacia dónde observan el crecimiento?

Estamos conversando con la Municipalidad Metropolitana de Lima, a fin de poder cambiar la zonificación en zonas como la prolongación Tacna y las avenidas Alcázar y Tarapacá. En estas zonas tenemos alturas de cuatro pisos, pero la idea es alcanzar máximos de 20 pisos y dar las facilidades para la inversión inmobiliaria de corte social.

