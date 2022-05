Egon Durban, uno de los principales inversionistas en tecnología en el dorado mundo del capital privado, se encuentra en el centro de un resurgimiento de las operaciones en el sector.

Cuando Elon Musk decidió apostar por Twitter Inc., una de sus primeras llamadas fue a Durban, un viejo amigo que forma parte del directorio de la empresa de redes sociales. Durban es también director de VMware inc., que anunció el jueves que será adquirida por el fabricante de chips Broadcom Inc. en una de las mayores transacciones de la historia de una empresa de tecnología.

Las estrechas conexiones de Durban con multimillonarios que van desde Musk hasta Michael Dell han asegurado su rápido ascenso en Silver Lake, la firma de inversión que dirige, y le han dado un asiento de primera fila para la última serie de megaoperaciones. En total, Silver Lake y las principales firmas de cartera han estado involucradas en más de US$ 120,000 millones en acuerdos durante los últimos 12 meses, según datos compilados por Bloomberg.

Silver Lake ha invertido durante el último año en todo tipo de proyectos, desde la empresa de automóviles autónomos de Alphabet hasta la empresa de minería de datos Splunk. Durban tiene una larga historia con Twitter, ya que ayudó a negociar las conversaciones de paz con un inversionista activista en el 2020 y acordó comprar una participación de US$ 1,000 millones en la empresa.

También fue uno de los principales artífices de la histórica compra apalancada de US$ 24,000 millones de Dell en el 2013, el fabricante de computadoras personales que él mismo fundó. Durban creció en Texas y estudió finanzas en la Universidad de Georgetown antes de trabajar como banquero de inversión en Morgan Stanley. Se unió a Silver Lake en 1999 como director fundador y ha visto cómo sus activos se disparan hasta alrededor de US$ 90,000 millones.

En los últimos años, ha contribuido a que Silver Lake vaya más allá de su enfoque original en la tecnología para realizar transacciones en áreas adyacentes como medios de comunicación y deportes. La empresa invirtió en la compañía de agencias de talentos de Hollywood Endeavor Group Holdings Inc., donde Musk fue brevemente miembro del directorio, así como en el propietario del equipo de baloncesto New York Knicks. También posee una participación en City Football Group Ltd., que controla clubes profesionales desde Manchester hasta Melbourne.

También ha habido errores. Durban trabajó directamente con Musk en su desafortunado plan de retirar a Tesla Inc. de la bolsa en el 2018, que finalmente colapsó y condujo a una demanda de los accionistas.

Y el ejecutivo de Silver Lake recibió una extraña reprimenda pública el miércoles, cuando no logró obtener suficientes votos para ser reelegido en el directorio de Twitter en la reunión anual de accionistas de la compañía. La firma asesora Institutional Shareholders Services Inc. había recomendado que no se reeligiera a Durban porque forma parte de muchas otras juntas.