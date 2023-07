En detalle, el ejecutivo reveló que la nueva sede de OK Supermercados podría instalarse en Yurimaguas (Loreto) o Moyobamba (San Martín). Si bien el grupo aún no termina de definir la ubicación, explicó que el proyecto constará de un local puerta a calle con 1,000 m2 de área comercial y un área similar destinada al almacenamiento y producción.

“Tenemos planeado contar con el local saneado este año, para empezar a construir el supermercado a inicios de 2024. La construcción durará entre 12 y 14 meses”, comentó Rodríguez a Gestión.

Recientemente, el holding culminó la ampliación de su primer OK Supermercados, en Iquitos, con una inversión de US$ 700,000. Así, pasó de contar con 650 m2 de área comercial a poseer 1,000 m2, y ha duplicado la capacidad de sus hornos para la elaboración de pan, panetones y otros alimentos, lo cual le permitirá impulsar las ventas de su panetón OK en la próxima campaña navideña.

Proyecciones del supermercado y tiendas de conveniencia

En el 2023, el Grupo Dorado estima que las ventas de su primer supermercado crecerán 25% con respecto al año pasado, en el que facturaron S/ 19 millones. En el primer semestre, el avance interanual fue de casi 40% frente a un periodo en el cual la marca recién estaba haciéndose conocida entre los habitantes de Iquitos. Dicho establecimiento comercial abrió sus puertas en el segundo semestre de 2021.

Durante los últimos meses, la inflación ha impactado en los precios de los artículos que comercializa OK Supermercados, que han tenido que elevarse ligeramente. Además, la empresa ha tenido que sustituir algunas marcas por otras más económicas, pues los fletes para llevar los artículos desde Lima y otras ciudades del Perú ya encarecen la oferta.

Hacia el futuro, Rodríguez no descarta que Grupo Dorado abra nuevos supermercados en ciudades de la selva peruana, pues su foco está puesto en estas localidades que ya conoce.

En el segmento de tiendas de conveniencia, el holding seguirá operando cinco locales con la marca Daro Market. Si bien planeaba abrir dos más en la ciudad de San Juan Bautista (Loreto), ha decidido suspender esta iniciativa debido a que la inflación ha afectado las ventas de estos productos, que no necesariamente son de primera necesidad.

Ampliación en hotel Hilton

En el negocio hotelero, Rodríguez recordó que hace tres meses culminaron las ampliaciones del Double Try by Hilton Iquitos -que operan en formato de franquicia- con 15 nuevas habitaciones con vista panorámica en el sexto piso. Para ello, invirtió alrededor de US$350,000.

“Queríamos habilitar 30 habitaciones más para tener en total 100 en el hotel. Eso iba a implicar unos US$2.1 millones, pero por ahora hemos suspendido esos planes porque la conflictividad social impacta directamente en nuestro negocio de turismo”, finalizó.





