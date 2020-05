El fabricante de aviones brasileño Embraer SA está negociando un paquete de rescate de alrededor de US$ 600 millones, que incluirá solo instrumentos de deuda, dijeron dos personas con conocimiento directo del asunto.

El banco estatal de desarrollo BNDES proporcionará aproximadamente el 50% del préstamo, que no incluirá acciones, warrants o convertibles, dijeron las personas, que pidieron que no se revelara su identidad porque las discusiones son privadas. El resto será financiado por un grupo de bancos, incluidos Banco do Brasil SA, Banco Santander Brasil SA y Banco Bradesco SA, dijeron.

El vencimiento que se está considerando es entre dos y tres años, dijo una de las personas. Las condiciones aún no están definidas y podrían incluir un compromiso para preservar empleos.

El equipo económico del Gobierno brasileño, que no quiere que Embraer vuelva bajo control estatal, está organizando un préstamo sindicado para respaldar al fabricante de aviones después del fracaso de un acuerdo con Boeing Co. El Gobierno todavía tiene una acción de oro en Embraer a pesar de haber vendido el control de la firma en 1994.

Embraer está manteniendo conversaciones sobre propuestas de préstamos con BNDES y otros bancos, tanto entidades locales como internacionales, dijo la firma en un comunicado enviado por su oficina de prensa. La principal propuesta que se debate se centra en financiar las exportaciones de la empresa y “no cambia la estructura actual de accionistas de la empresa”, según el comunicado.

El préstamo proporcionaría “capital de trabajo, refuerzo de capital, permitiendo la mejora del perfil de la deuda”, dijo la firma, sin comentar sobre el tamaño de la transacción.

BNDES, que tiene una participación aproximada del 5% en la empresa, no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios, como tampoco lo hizo Santander. Banco do Brasil y Bradesco rehusaron hacer comentarios.