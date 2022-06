Luego de conocerse que un informe elaborado por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos, Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso señala a Repsol como el principal responsable del derrame de crudo ocurrido en Ventanilla, la compañía negó las acusaciones.

“Respecto al estado del PLEM, donde se afirma que la tubería es vieja y no habría tenido mantenimiento, lo negamos rotundamente. El PLEM data del año 2013, no de 1975. Su fabricación fue sometida a ensayos no destructivos y prueba hidrostática final”, subrayó Repsol en un comunicado.

Agregó que la instalación se encontraba en perfectas condiciones de mantenimiento e integridad mecánica para poder llevar a cabo las maniobras de descarga de crudo en condiciones de seguridad.

“La última inspección, efectuada en octubre del 2020 reporta que los espesores se encuentran dentro de especificación, y la prueba hidrostática del 4 de enero del 2022 fue satisfactoria. Las declaraciones de Osinergmin, que constan en el referido informe, confirman lo señalado”, indicó Repsol.

“Con referencia a que se habría sobrepasado la presión estándar para la descarga de petróleo, lo que pudo haber ocasionado el desprendimiento del PLEM, lo negamos rotundamente. Las presiones de descarga en la operación del Mare Doricum estuvieron en todo momento dentro de los parámetros establecidos y de acuerdo con las características de diseño de la instalación”, sostuvo Repsol.

LEA TAMBIÉN: Congreso concluye que Repsol es el principal responsable del derrame de petróleo en Ventanilla

Respecto a que llegó una mayor cantidad de petróleo del que estaba previsto, debido a supuestas diferencias entre la cantidad de crudo comprado, entregado y declarado ante la Sunat, “lo negamos rotundamente. El contrato de compra de crudo establece una compra de 950,000 barriles, con una tolerancia de entrega de +/- 10 %, por lo que la cantidad de 985,696.3 barriles, establecida en el conocimiento de embarque, está dentro de la tolerancia contractual”, indicó la compañía.

“Es importante precisar que toda esta información fue remitida oportunamente a la Comisión del Congreso, por lo que lamentamos las conclusiones del informe, las cuales no contribuyen a esclarecer los hechos. La empresa continuará colaborando de forma transparente con las autoridades y velando por las personas afectadas, como lo ha hecho en todo momento”, concluyó el comunicado.