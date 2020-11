Cuatro reguladores chinos, incluido el banco central y el organismo de control bancario, convocaron al multimillonario Jack Ma y altos ejecutivos de Ant Group Co. a una inusual entrevista de supervisión conjunta el lunes, lo que resalta el creciente escrutinio gubernamental sobre la compañía antes de su debut en la bolsa de valores.

El presidente de Ant, Eric Jing , y el director ejecutivo, Simon Hu , también estuvieron en la reunión, que incluyó a la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRS, por sus siglas en inglés) y la Administración estatal de divisas, según un comunicado en Weibo. No se revelaron más detalles en el comunicado.

Se le dijo al gigante chino de servicios financieros, que abarca pagos, préstamos, gestión de activos y seguros, que será tratado como una sociedad de cartera financiera y estará sujeto a regulaciones sobre capital y apalancamiento similares a las de los bancos, según personas familiarizadas con el tema.

Los altos ejecutivos estarán bajo un mayor escrutinio, dijeron, pidiendo no ser identificadas ya que las discusiones son privadas.

El banco central, el regulador bancario y la CSRC no pudieron realizar comentarios fuera del horario comercial habitual.

“Ant Group implementará las opiniones de la reunión en profundidad”, dijo la compañía en un comunicado. Seguirá pautas que incluyen innovación estable, una adopción de la supervisión y el servicio a la economía real, dijo.

China ha estado endureciendo las reglas e imponiendo demandas de capital a las operaciones financieras en expansión de conglomerados como Ant en un intento por frenar los riesgos para su industria financiera de US$ 49 billones.

La empresa con sede en Hangzhou se ha visto afectada por una serie de nuevas normas en los últimos meses, incluidos requisitos de capital y licencias, un límite en las tasas de préstamo y límites en el uso de valores respaldados por activos para financiar préstamos rápidos de consumo.

La más reciente medida de los reguladores se produce días antes del debut de Ant en bolsa, luego de la oferta pública inicial más grande del mundo, que recaudaría US$ 34,500 millones. Valora a la compañía en cerca de US$ 315,000 millones según presentaciones, más que JPMorgan Chase & Co. La venta eleva la fortuna de Ma a US$ 71,600 millones.

La OPI atrajo el interés de algunos de los administradores de fondos más grandes del mundo y está provocando un frenesí entre inversionistas particulares en China. Inversionistas institucionales en Hong Kong están comprando acciones de Ant con una prima del 50% en el mercado gris, personas familiarizadas con el tema dijeron el lunes, lo que indica que se dispararía cuando comience a cotizar el 5 de noviembre.

Por separado, el regulador bancario de China propuso reglas más estrictas para los pequeños prestamistas el lunes por la noche, incluida la imposición de un límite a la cantidad de préstamos que se ofrecerán a los prestatarios individuales, así como al nivel de apalancamiento.

El borrador de la norma podría ser un gran golpe para Ant, ya que requiere que un facilitador de préstamos en línea proporcione al menos 30% de los fondos que prestan conjuntamente con los bancos. Ant dijo en su prospecto que actualmente cerca de 2% de los 1.7 billones de yuanes (US$ 254,000 millones) en préstamos que facilitó hasta junio estaban en su balance. La compañía declinó hacer comentarios.

Ant es la empresa matriz de Alipay, un servicio de pagos derivado de Alibaba Group Holding Ltd.