Regeneron, que fabrica anticuerpos de síntesis contra COVID-19, publica resultados positivos Regeneron obtuvo diferentes contratos, incluido uno de US$ 450 millones, para ayudar a fabricar dosis a gran escala en Estados Unidos. Y el gobierno anunció este miércoles la compra de 300,000 dosis del tratamiento de Lilly, pero con otras dosis (700 mg), por US$ 375 millones, con una opción de compra adicional de US$ 812.5 millones para adquirir 650,000 más.