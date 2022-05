A solo unos meses de su gran inauguración, el asediado proyecto de la mega refinería en Dos Bocas de Petróleos Mexicanos está superando su presupuesto inicial en al menos US$ 4,700 millones.

Pemex, como se conoce a la compañía petrolera estatal, presupuestó US$ 12,500 millones para el proyecto hasta fines del 2022, y se espera que gaste al menos otros US$ 2,000 millones este año, según documentos de la compañía y una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada porque la información no es pública.

Eso elevaría el costo total del proyecto a US$ 14,500 millones, muy por encima de los US$ 9,800 millones estimados en abril por la secretaria de Energía, Rocío Nahlé en abril.

La planta Dos Bocas que producirá cerca de 340,000 barriles por día —la joya de la corona del objetivo nacionalista de independencia energética del presidente Andrés Manuel López Obrador— ha estado plagada de demoras y costos cada vez mayores desde que el proyecto fue anunciado.

En enero, Bloomberg reportó que el proyecto estaba superando significativamente el presupuesto inicial y que podría no producir un solo galón de gasolina en el 2022.

Se espera que Pemex celebre pronto una reunión de directorio para discutir el proyecto Dos Bocas, según la persona.

Un vocero de Pemex y un vocero de la Secretaría de Hacienda no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios.