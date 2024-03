Reddit, el principal portal de foros de internet, planea su salida a bolsa en Wall Street con una oferta de acciones que le permitiría recaudar hasta US$ 748 millones y alcanzar una valoración de US$ 6,400 millones, según indicó este lunes al regulador bursátil de Estados Unidos.

En un documento entregado a la Comisión de Mercado y Valores (SEC, en inglés), Reddit indica que ofrecerá 22 millones de acciones a un precio entre 31 y 34 dólares cuando salga a cotización, un acontecimiento que podría producirse la semana que viene, de acuerdo con medios especializados.

Esas acciones incluyen unos 15.3 millones de títulos ‘comunes’ conocidos como Clase A, entre los cuales casi 2 millones estarán reservados a usuarios y moderadores de los foros, y 6.7 millones de títulos que venderán los cargos ejecutivos de la empresa.

El debut de Reddit en Wall Street atrae la atención de los mercados, puesto que será la mayor salida a bolsa de una tecnológica en 2024 y la primera salida a bolsa de una red social desde 2019, cuando lo hizo Pinterest.

En 2021, la compañía transmitió a la SEC su interés por salir a bolsa tras fichar a su primer director financiero, pero el proceso quedó aparcado hasta ahora.

Ese mismo año, Reddit tuvo gran relevancia en Wall Street, ya que numerosos usuarios coordinados desde el subforo ‘WallStreetBets’ dispararon las acciones de una empresa en decadencia, GameStop, obligando a los grandes fondos de inversión a asumir miles de millones en pérdidas.

Tras casi dos décadas de andadura, Reddit ha crecido hasta los 73 millones de usuarios activos en el último tramo de 2023, pero todavía no ha registrado un año rentable, y tuvo pérdidas de casi US$ 91 millones en 2023 pese a aumentar su facturación un 21% interanual, hasta US$ 804 millones.

La plataforma fue creada en San Francisco en 2005, lugar y momento de gran fertilidad para las redes sociales, por dos compañeros universitarios, Steve Huffman y Alexis Ohanian, que poco después se la vendieron al grupo editorial Condé Nast, hoy uno de sus principales inversores.

Ohanian, famoso por haber formado familia con la estrella del tenis Serena Williams, dejó Reddit en 2020, mientras que Huffman es consejero delegado desde 2015.

