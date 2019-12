Otro año se va y el 2019 deja un leve aumento en el patrimonio de las 17 familias más ricas del país: US$ 27, 550 millones , en relación a lo que alcanzaron el año pasado (US$ 27,360). En dicho monto se agrupan siete fortunas que se han elevado pero un número similar ha caído; una permanece igual, mientras que una familia se despide del ranking (Añaños Alcázar, dueños de ISM) y otra ingresa, según el reporte elaborado por Ernesto Linares, analista financiero independiente y ex investigador de Forbes (ver gráfico).

A ello se sumó una reduccción en la producción de minerales de empresas que son controladas por algunas de las familias que figuran en esta lista (Benavides, Hochschild, Del Castillo, Marsano).

En esa línea destaca que las consecuencias de la crisis política y social que se vive en Bolivia, Chile y Ecuador no se verá reflejada hasta el próximo año en los estados financieros de las empresas.

Los problemas regionales impactarían en nueve familias que tienen inversiones en Chile (Brescia, Romero, Rodríguez, Belmont Graña, Hochschild, Fishman, Quevedo, Verme, Wiese), siete en Ecuador (Romero, Rodríguez Pastor, Rodríguez, Belmont Graña, Belmont Dauelsberg, Fishman y Rizo Patrón) y seis en Bolivia (Romero, Rodríguez Pastor, Rodríguez, Belmont Graña, Belmont Dauelsberg). Pero repasemos a cada una de estas familias y sus fortunas.

Bajadas y subidas

Y entre las primeras familias en el ranking hay subidas y bajadas. Son los Brescia, dueña del grupo Breca, la que ostenta el primer lugar en el ranking, aunque es una de las siete que bajó su patrimonio en el último año en US$ 220 millones.

Entre los negocios más destacados de la familia está Breca Pesca, propietaria de Tasa - presidida por Mario Brescia Moreyra - que cuenta con 10 plantas, 48 embarcaciones y una utilidad de US$ 40 millones.También está Intursa, dirigida por Pedro Brescia Moreyra, que ha desarrollado operaciones de desinversión y hoy cuenta con nueve hoteles de las marcas Aloft, Courtyard, Luxury Collection, Marriot y Westin.

No podemos olvidar que poseen el 46.12% del BBVA Perú, que tiene a Alex Fort Brescia a la cabeza.

La familia Romero es la segunda en la lista, con un patrimonio que también se redujo en US$ 200millones .Hablar de los Romero es hablar de Alicorp. Una adquisición destacada fue la de Intradevco en enero de este año y en marzo compró el 25% de Masterbrea (ya tenía el 75% restante), mientras que en septiembre vendió el 0.5% de acciones de Credicorp que tenía por US$ 104 millones.

Diversos negocios

Sube un peldaño en la lista. Son los Rodríguez-Pastor Persivale que cuenta con un patrimonio que se elevó en US$ 770 millones - el que más creció de todas las familias -y está impulsado por la participación en diferentes empresas y marcas como Interbank, Inteligo, Interseguro, Plaza Vea, MiFarma, Inkafarma. Química Suiza, Innova Schools, Casa Andina. Y la lista sigue.

De los Rodríguez -Pastor Persivale, es Carlos el que figura como cabeza del hoding.

Quienes estuvieron en la tercera posición en 2018 y hoy pasan a la cuarta son los otros Rodríguez, los dueños de Gloria, quienes también vieron reducido su patrimonio en US$ 370 millones.

Los Rodríguez también son dueños de Coazúcar, su holding azucarero y de Yura parte de su grupo de empresas cementeras en Perú y en la región.

No podían faltar las familias vinculadas al negocio minero. Se trata de los Benavides, acconistas de Compañía de Minas Buenaventura, que al parecer estuvo ajena a la coyuntura negativa de la menor producción de los metales, ya que su patrimonio se elevó, aunque leve, en US$ 130 millones.

De los tres hermanos Benavides Ganoza, la cara conocida es la de Roque Benavides, presidente de Buenaventura, además de ser miembro del directorio del BCP y de Unacem. A Buenaventura se le suma otra empresa fundada por el patriarca Alberto Benavides de la Quintana, Inversiones Benavides 777, que desarrolla proyectos inmobiliarios de oficinas prime.

El impulso de la cosmética

Pese a que el nivel del consumo no ha sido uno de los mejores, la familia Belmont Graña, dueña de Belcorp, ha elevado su patrimonio en US$ 100 millones. Eduardo Belmont Anderson fundó la compañía en 1988, que hoy está presente en 14 países del continente y que comercializa las marcas L’Bel, Ésika y Cyzone. Si bien la CEO de la empresa es ajena a la familia – la venezolana Érika Herrero - , una de las hijas del patriarca, Daniela Belmont Graña, es directora de la empresa. Claudia Belmont es quien está más involucrada en el negocio familiar y aparece como directora de varias empresas: Belcorp Holding, Esika International, L’Bel International, etc.

Su hermano, Eduardo Belmont es gerente de Recursos Humanos de Belcorp. La familia también controla Metrocolor, una de las mayores imprentas del Perú.

Y en el ranking sigue una minera: Hochschild Mining, que opera minas de plata en Perú y Argentina es en un 50.6% de Eduardo Hochschild Beeck y entre 2018 y 2019 su patrimonio se elevó en US$ 150 millones. Un dato curioso es que Dionosio Romero Paoletti, parte de una de las familias más ricas del país, integra el directorio de Hochschild, mientras Eduardo Hochschild es miembro del directorio del BCP y Pacífico Seguros que preside Romero.

Pero Eduardo Hochschild es también dueño del l 45.7% de Cementos Pacasmayo, cementera con operaciones en el norte país, además de ser el principal patrocinador de la Universidad de Ingeniería y Tecnología – UTEC, institución sin fines de lucro.

Y Su hermano está dos peldaños antes, pero esto muestra que el rubro de belleza va al alza, ya que entre un año y otro su fortuna se incrementó en US$ 40 millones. Se trata de la familia Belmont que fundo Yanbal en 1967, la cual actualmente, está presente en 11 países. El 2018 tuvo ventas por US$ 994 millones, su máximo histórico. El nombre de Yanbal es un homenaje a su hija mayor Janine Belmont Dauelsberg, quien es la presidenta ejecutiva del grupo. La empresa comercializa sus productos de belleza con las marcas Yanbal y Unique.

De consumo masivo

Los hermanos Lindley Suárez hicieron hace unos años una operación que los desprendió de Corporación Lindley pero a cambio de ellos se hicieron del 3.7% de la empresa mexicana Arca Continental, embotelladora de Coca Cola en México, EEUU, Argentina, Ecuador y Perú, en donde también embotella Inca Kola. Johnny Lindley es miembro del consejo de administración de Arca y presidente de Corporación Lindley, la subsidiaria de Arca en Perú.

Pero dejaron de poner foco total en el negocio de las bebidas y apostaron por el retail: el resultado es Lindcorp. que los ha llevado a lanzar su marcas de tiendas de conveniencia Tambo+ y la de belleza Aruma. Entre ambas marcas cuenta con 390 locales.

En el puesto 10 están los Mulder. La historia de la familia se remonta a 1947 cuando el holandés Frederic Mulder y su esposa griega Mary Panas, llegaron a Perú para trabajar en Química Suiza, distribuidora de productos farmacéuticos que dirigía Gaston Schmalz, viejo amigo de Mulder de un colegio en Suiza. Tiempo después, Química Suiza pasa al control de Mulder, ingresa al negocio de laboratorio y se expande a Bolivia, Ecuador y Venezuela.

Pero en 2018, en una de las operaciones más importantes de los últimos años, los hermanos Jan, Leonardus y Catherine Mulder Panas venden Quicorp (Química Suiza y su creciente MiFarma) a InRetail Peru por US$ 591.4 millones. Tras ello, los Mulder apostaron por otros negocios: adquirieron la distribuidora de alimentos para mascotas Dicopet, el centro comercial Royal Plaza e invirtió en construir el strip center Plaza Santa Catalina, inaugurado en abril. La familia repotenció QSI, empresa que ofrece productos para la industria textil, de alimentos, minería, construcción, agroquímicos y que representa las cintas 3M. En el último año su patrimonio se redujo en solo US$ 20 millones.

Siguiendo con el consumo, están los Fishman, o mejor conocido como el grupo Fishman, cuyo patrimonio se mantiene igual entre el año pasado y este, empezó su despegue empresarial cuando adquirieron la empresa de sal Emsal y el complejo papelero de Paramonga en la privatización de la década de 1990. La familia Fishman es hoy dueña casi en su totalidad de Quimpac con el 94.5%, la mayor productora de sal para consumo doméstico, cloro, soda cáustica, entre otros productos químicos, con operaciones en Colombia y Ecuador. Su empresa Papelera Nacional fabrica papeles, cartones, cuadernos, etc. QC Terminales es un operador portuario en Ecuador y Chile.

Se ha desprendido de su negocio eléctrico (25.1% de Kallpa, Cerro del Águila y Samay I) a I Squared Capital por US$ 341.8 millones, y a inicios de año participaron en el aumento de capital de Graña y Montero con US$ 53.2 millones, a cambio del cual recibieron el 10% de acciones de la constructora.

¿Quién está a la cabeza de la empresa familiar? Marcos Fishman Cotlear es el presidente de las empresas del grupo. Uno de sus hijos, Simon Fishman Lerner, dirige Quimpac y otras empresas del grupo. Su otro hijo, Mario Fishman Lerner, es fundador de la cazatalentos digital Krowdy.

Volviendo a la minería

La familia Del Castillo es de origen cusqueño. Guido del Castillo Echegaray es un ingeniero cusqueño que trabajó para las empresas mineras Highland Queen y Hochschild y a fines de la década de 1970 adquiere varias minas pequeñas que pertenecieron a esta última.

Su fortuna actual proviene de inicios de este siglo, cuando comienza las operaciones de Aruntani, minera que se convierte en una de las principales productoras de oro de Perú. La reinversión de utilidades le permite operar otras minas y actualmente tiene las empresas Aruntani, Anabi y Apumayo en operación. El grupo empresarial también cuenta con pequeñas centrales hidroeléctricas y una empresa de seguridad minera.

Y de otro sector duro proviene la familia que está en el puesto número 13. Unión Andina de Cementos (Unacem) es la principal productora de cemento, concreto y hormigón del país, con operaciones en Perú y Ecuador, y también cuenta con varias centrales hidroeléctricas en el país. Y los principales accionistas son la familia Rizo Patrón, que ha elevado entre el 2018 y este 2019 su patrimonio en US$ 40 millones.

Jaime Rizo Patrón Remy es el patriarca, y hoy el líder de la cuarta generación de la familia es Ricardo Rizo Patrón de la Piedra, presidente de Unacem.

Le siguen los hermanos Marsano Conroy que controlan Minera Aurífera Retamas SA-Marsa, que explota un yacimiento de oro en Pataz (La Libertad). Su bisabuelo fue Tomás Marsano, considerado el hombre más rico del Perú en su época, quien hizo una fortuna con sus minas en Huancavelica y urbanizando Miraflores y Surquillo. En 2019, su patrimonio se ha visto reducido en US$ 50 millones.

Los Marsano Conroy también cuentan con un family office, MC Kapital, pero no ha mostrado mayor actividad en el último año.

Otros negocios

La fortuna familiar la inició en 1967, Rafael Quevedo Flores con sus negocios avícolas, conocidos 20 años después como Grupo Rocío, nombre de su principal avícola. Hoy la familia tiene el 17% de las acciones de Hortifrut, empresa chilena que es una de las mayores productoras mundiales de berries. Hortifrut tiene operaciones en Chile, Perú, México, España, EEUU. En el 2005, la familia fundó la empresa ganadera Lactea, que es la mayor productora de leche fresca y cuenta con un laboratorio de biotecnología para reproducción. En el último año su fortuna se elevó en solo US$ 10 millones.

Rafael Quevedo fue ministro de Agricultura en 2010-2011. Su hijo, Ulises Quevedo Berastain, es miembro del directorio de Hortifrut y gerencia las empresas del grupo en Perú. Rafael Quevedo Berastain y Rocío Quevedo de Portugal son directores de Mediterraneo Chicken y Rafael Quevedo Sturla es gerente general de Inmobiliaria Macarena del Pacífico, en donde son directoras sus hermanas Gabriella y Paula; esta última ha trabajado en Fuxion.

En la lista están también los hermanos Verme Giannoni han reducido su participación en Credicorp de 1.6% a menos del 1%, pero continúan siendo los segundos accionistas en importancia del holding financiero más importante del país, del cual fueron cofundadores en 1995. La familia también es cofundador de Inversiones Centenario y de Corporación Cerámica. Su patrimonio se redujo en US$ 50 millones.

La figura más destacada es Juan Carlos Verme, quien es presidente del Patronato del Museo de Arte de Lima (MALI), al cual ha realizado importantes donaciones y su proyecto actual es restaurar el Parque de la Exposición.

Nuevos en el ranking

Un ingreso al ranking de este año es el de la familia Wiese. Augusto Wiese Eslava y su hermano Fernando, hijos de un inmigrante alemán, adquirieron en 1917 la Casa Wagner, una importante importadora de la época. Debido a la II Guerra Mundial, fue liquidado el Banco Alemán Transatlántico (filial del Deutsche Bank), cuyos activos fueron adquiridos por los hermanos Wiese y les sirvió para fundar en 1943 el banco que llevó su apellido por más de seis décadas. Los nietos de Augusto Wiese vendieron las acciones aún tenían en ese banco al Scotiabank en el 2006.

Después de la venta del banco, la tercera generación conservó varios negocios que ha ido vendiendo en los últimos años: el 30.7% de Seguros Sura y el 30% de Hipotecaria Sura a Intercorp por S/ 275 millones (2017), el 3.3% que tenía en Sura Asset Management a CDPQ por US$ 112 millones (2018) y el 50% que tenía en Inmuebles Comerciales (que opera 11 malls MegaPlaza en Perú) por US$ 120 millones.

Actualmente, la familia concentra sus inversiones en su fondo privado W Capital, que en el 2017 se convirtió en el principal accionista de Civitano, un holding gastronómico que comenzó con el restaurante La Nacional, después adquirió Pescados Capitales y Juicy Lucy y después se convirtió en el accionista mayoritario de la empresa chilena Santabrasa, que en el país del sur opera El Gaucho, Don Bife y Burger Truck. Ahora en Chile han inaugurado los restaurantes La Criolla y Zambo.

Otro negocio de W Capital es la empresa Comunal, que maneja oficinas de coworking. Este año, el fondo adquirió los activos de la empresa hotelera Selina en Perú y tiene varias inversiones inmobiliarias.