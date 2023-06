El fondo de inversión de Estados Unidos, QED Investors, obtuvo US$ 1,000 millones a través de dos fondos: uno de US$ 650 millones, enfocado en startups en etapa inicial, y otro de US$ 275 millones para emprendimientos en etapas más avanzadas.

QED Investors ha invertido en más de 200 empresas a nivel global, incluyendo 28 unicornios.

A pesar que dichos fondos están dirigidos a inversiones globales, la empresa indicó que el sector fintech de Latinoamérica tendrá una relevancia importante, debido al rápido crecimiento y la creciente competencia.

“Realmente no ha habido un mercado para rondas grandes. Estamos empezando a ver que las rondas de la serie A vuelven un poco, con valoraciones del orden de un 20% a un 40% más bajas”, indicó Mike Packer, socio de QED Investors en entrevista con Fintech Nexus.

El fondo de inversión apunta a sumar de 35 a 45 nuevas compañías al fondo de etapa inicial.

A pesar de la contracción de las inversiones en América Latina, y que los flujos de inversión más amplios aún no se hayan recuperado, el ejecutivo de QED Investors observa un mercado con grandes oportunidades.

En 2017, la compañía suscribió una alianza con Scotiabank, para acelerar el crecimiento de la industria fintech en el país. Asimismo, en 2021 abrió un vehículo de US$12 millones, con foco específico en Perú, México, Chile y Colombia.

