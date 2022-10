Cosco Shipping Ports Chancay, compañía a cargo del proyecto, señala que se mantiene la previsión inicial de que el nuevo puerto entrará en operaciones hacia el cuarto trimestre del 2024. La inversión estimada es de US$ 1,315 millones.

El puerto de Chancay contará con cuatro muelles en su etapa inicial. Si bien se prevé que el primer muelle termine de ser construido en el 2023, el conjunto de los cuatro empezarán a operar a fines del 2024, indicó la compañía.

“La entrada en operación no se hará con el primer muelle, sino cuando el puerto esté completo, a fines del 2024. Es por un tema financiero, pues al entrar a operar perdemos la recuperación anticipada del IGV, entonces la decisión de la empresa ha sido que el puerto ingrese a operar completo”, señalaron a Gestión desde Cosco Shipping Ports Chancay.

El puerto de Chancay tendrá una capacidad para movilizar 1 millón de contenedores al año. La empresa estima que el puerto alcanzará esa capacidad hacia el término del primer año de operaciones, es decir, a fines del 2025.

“Esperamos alcanzar el millón de contenedores en el primer año de operación. No será de la noche a la mañana —desde el primer día—, sino algo progresivo. Comercialmente estamos trabajando para que en el más breve plazo se complete el aprovechamiento de la capacidad prevista del puerto”, indicaron.

Como referencia, los dos terminales del puerto del Callao tienen una capacidad para movilizar 2.5 millones de contenedores al año.

La empresa estima que la entrada en operaciones del puerto de Chancay no implicaría que el millón de contenedores serán de carga que antes iba al Callao, sino que un porcentaje, todavía aún no estimado, será nueva carga —proveniente de Asia o con dirección al Asia— que usará al puerto de Chancay como punto de enlace con otros países de la región.

En el caso de la carga nacional, Chancay sería utilizado sobre todo por los productores ubicados al norte de Lima, pues así reducirán costos logísticos.

Cabe recordar que sobre este tema, el gremio de navieras estima que el puerto de Chancay podría llevarse el 30% de la carga del Callao.

Para una segunda etapa el puerto de Chancay apunta a seguir creciendo en su capacidad de movilización de carga.

“Luego de terminar la primera etapa, se prevén hacer mejoras para pasar a una mayor capacidad y alcanzar los 1.5 millones de contenedores al año. Para ello se pondrá equipamiento adicional, como grúas, pues el resto de infraestructura es la misma, y con ello también se evaluará progresivamente la construcción de nuevos muelles”, señaló un representante de Cosco Shipping Ports Chancay.

Imagen del avance de las obras en Chancay tomada en septiembre último. Foto: MTC.

Alza de precios de terrenos

A través del puerto de Chancay no solo se transportarán minerales, sino también carga líquida, granel y rodante.

Con este panorama, la zona aledaña al puerto de Chancay podría convertirse en un nuevo hub logístico e industrial y con ello los precios de los terrenos aledaños se revalorizarán, indicó Alfonso Chang, consultor industrial en Colliers International.

Estimó que el precio de los terrenos de las zonas vecinas al puerto de Chancay, que en su mayoría son de uso agrícola, podrían llegar a triplicarse cuando el puerto empiece a operar y se busquen terrenos para instalar almacenes industriales.

Actualmente esos terrenos están cotizados en un rango de entre US$ 40 a US$ 100 por m2, según su ubicación. Pero en el mediano plazo estos terrenos tienen potencial para subir de precio y acercarse a valores similares a los de la zona de almacenes industriales del Callao, de entre US$ 200 a US$ 350 por m2, proyecta Chang. Para que ello ocurra, será clave que los terrenos puedan cambiar de zonificación y pasar a ser de uso industrial, añade.

El especialista agrega que los pocos terrenos que tienen zonificación industrial en Chancay ya están mejor valorizados, con precios de entre US$ 100 a US$ 150 por m2.

Datos

-El movimiento de tierras para la construcción del terminal portuario de Chancay tiene un avance del 65%, informó Cosco Shipping Ports Chancay.

-El megaproyecto está constituido por tres grandes componentes. Uno de ellos es la zona operativa portuaria, que comprende los muelles espigones, canales de ingreso marítimos, áreas de mantenimiento y talleres, así como espacios de almacenamientos para contenedores y carga a granel y rodante.

-El segundo componente es el complejo de ingreso e incluye el antepuerto vehicular, puertas de ingreso, área de inspecciones de aduanas, oficinas administrativas y áreas de servicios logísticos y de apoyo. Se ubica hacia el este de la zona operativa a una distancia de aproximadamente 2 kilómetros.

-El tercer componente es el túnel subterráneo que conecta al complejo de ingreso con la zona operativa portuaria. El túnel tendrá 1.8 kilómetros de longitud y formará parte de un corredor vial segregado y exclusivo para el tránsito de carga relacionado a la operación portuaria. Contará con tres carriles vehiculares, dos fajas transportadoras para graneles sólidos y tuberías de graneles líquidos. Los tres componentes entrarán en operaciones hacia el cuarto trimestre del 2024, indicó la compañía.