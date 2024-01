El negocio publicitario de Amazon generó US$ 12,100 millones en el trimestre finalizado el 30 de setiembre, alrededor de un 8.5% de los ingresos totales.

La iniciativa de Amazon.com Inc. para incorporar publicidad a su servicio de video aumentará los ingresos anuales en hasta US$ 5,000 millones, según un análisis de Bank of America, lo que provendrá principalmente de nuevos comerciales —al estilo de los anuncios en televisión— en Prime Video.

Los anuncios en el servicio de streaming de Amazon comenzarán a aparecer en Norteamérica el 29 de enero y a nivel internacional el 5 de febrero. Para recibir contenido sin publicidad, los suscriptores norteamericanos tendrán que pagar US$ 3 adicionales por mes. Amazon venderá alrededor de US$ 3,000 millones en anuncios de video este año y generará US$ 1,800 millones adicionales de los suscriptores Prime que paguen el monto adicional para evitar los comerciales, escribió el analista de BofA Justin Post en una nota divulgada el miércoles. LEA TAMBIÉN: Amazon Prime Video: 5 estrenos que llegan en enero 2024 La estimación supone que el 70% de los suscriptores Prime optarán por ver anuncios en lugar de pagar la tarifa. El negocio publicitario de Amazon generó US$ 12,100 millones en el trimestre finalizado el 30 de setiembre, alrededor de un 8.5% de los ingresos totales. La compañía con sede en Seattle considera que Prime Video es un elemento ideal para elevar las ventas de publicidad y generar ganancias de los miles de millones que ha gastado en contenido, incluidas películas y juegos de la Liga Nacional de Fútbol. La publicidad es la fuente de ingresos más pequeña, pero de más rápido crecimiento de Amazon. LEA TAMBIÉN: Amazon Prime Video con anuncios: cuándo se lanza, cuáles son las nuevas tarifas y más