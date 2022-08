En la región latinoamericana, esta tendencia comenzó en el 2018. De acuerdo con las estadísticas de PropTech Latam, plataforma de contenidos y negocios para el real estate tecnológico de Latinoamérica, el mapa del ecosistema innovador va creciendo de a pocos, sumando algo más de 1.300 startups en toda la región, de las cuales Brasil tiene 955, seguido de México, Colombia, Chile, Argentina y el Perú. “Son números en permanente crecimiento; todas las semanas aparecen nuevas soluciones para sanar algún dolor del mercado”, comenta Andrea Rodríguez Valdez, founder de PropTech Latam.

Si vemos el mapa de la inversión mundial en startups, en el 2020 se invirtieron US$ 570 millones en proptechs, y para este 2022 se espera llegar a entre US$ 740 millones y US$ 1,3 billones. “Las proptechs pasaron a ocupar el cuarto lugar de interés para los inversores, después de las fintechs, el e-commerce y las superapps”, agrega Rodríguez.

En el Perú, la tendencia ha sido el uso aislado de la tecnología con diferente finalidad y desarrollo para cada ámbito. Juan Carlos Campana, profesor de la Maestría en Gestión y Desarrollo Inmobiliario de ESAN, señala que en sus inicios fueron los softwares enfocados al contech, industria de la construcción. Posteriormente, el uso generalizado de Marketplace o de páginas de compraventa y alquiler de inmuebles, evolucionando a los peer to peer (P2P), proveedores de servicios de alquiler y venta entre particulares, como Airbnb. Luego se aplicó en la gestión inmobiliaria, empresas que desarrollan software específico para el sector; y en los últimos años, acelerado por la pandemia, en experiencias de realidad virtual o herramientas para visitas virtuales en ventas cerradas.

“El concepto de smart building ha sido aplicado mayormente a la seguridad y automatización de algunos usos utilitarios; sin embargo, aún tiene un horizonte amplio respecto al enfoque de la sostenibilidad y energía”, asegura el ejecutivo. Campana añade que la perspectiva es integrar el uso de la tecnología y conseguir que las empresas conceptualicen los proyectos, para lo cual se tendrá que involucrar también las fintechs y el enfoque de las criptomonedas en el mercado inmobiliario.

Para Andrés González-Olaechea, CEO y co-founder de GoJom, las proptechs dinamizan el mercado inmobiliario en general. Afirma que la tecnología no solo aumenta el volumen de ventas, sino que también convierte los procesos de la misma venta en más ágiles.

“Se tiene data de calidad, así como procesos tecnológicos que aceleran las ventas de los stakeholders, y permite brindar buena data a los compradores para tomar decisiones más informadas y rápidas. Este acceso a información optimizada es absolutamente disruptivo”, dice.

Martha Thorne, decana de IE University School of Architecture and Design, cree que las proptechs en el futuro podrían dar un gran valor a conceptos de sostenibilidad y en los riesgos del cambio climático, debido a que puede aumentar el valor o reducir los impactos negativos del mundo físico.

“El sector inmobiliario crea un medioambiente construido que es muy complejo. La tecnología puede contribuir en numerosas medidas a optimizar el sector, pero tenemos que recordar que la experiencia del usuario, el contexto local, y la identidad y aspectos culturales del lugar, también, son factores muy importantes en cualquier operación inmobiliaria”, puntualiza.

Combinación de tecnologías

Por Luis Enrique Flórez Parodi, Executive Manager de UTEC Ventures.

El desempeño del mercado inmobiliario en el país se encuentra influenciado, principalmente, por cinco factores: los incentivos del Estado, las tasas de interés, el precio de los inmuebles, la capacidad adquisitiva de las familias y las expectativas existentes. Un análisis de cada uno de estos factores arroja resultados poco alentadores para los próximos meses con tasas de interés al alza, aumento de los costos de construcción y escasa predictibilidad de los incentivos del Estado para la vivienda social.

Sin embargo, otra cara de la moneda es la intensa digitalización y el uso de herramientas tecnológicas en la industria de proptech, un sector con tal dinamismo que en mayo del 2022 sus startups superaron en inversión al rubro de fintech en la región de América Latina.

Las tendencias han transformado el sector en múltiples aristas, y destacan la automatización de procesos de compra, la reducción de costos y tiempos, y el conocimiento del usuario, ofreciéndole mejores alternativas según sus necesidades.

Apps que promueven la compra de inmuebles a través del alquiler y facilitan la opción de arrendarlo, como ofrece Proper, un broker digital que centraliza todos los servicios reduciendo los tiempos de colocación e incrementando la confianza, como hace la oferta de GoJom; o el uso de tecnología para obtener el mejor crédito hipotecario, como impulsa Rebaja tus Cuentas, son ejemplos de startups peruanas que apuntan a agilizar procesos, brindar mejores servicios al usuario sin perder el factor clave de la relación personalizada y llegar a nuevos mercados a través de la inclusión.