Promelsa suscribió una alianza estratégica con Schneider Electric, con miras a incrementar sus contratos con más empresas del sector minero durante el próximo año, lo que le permitirá comercializar las soluciones de equipamiento eléctrico de la firma francesa.

Boris Quimper, gerente general de la firma peruana especialista en comercializar y fabricar soluciones y servicios para equipos eléctricos, explica que gracias a este acuerdo podrán ampliar su portafolio, que actualmente cuenta con 471 familias de productos de 136 marcas, que acumulan un total de 20,000 productos.

“Además de trabajar con soluciones eléctricas bajo la normativa IEC (International Electrotechnical Commission), también vamos a comercializar productos que cumplen con la normativa estadounidense NEMA (National Electrical Manufacturer’s Association). Con esta alianza tendremos 200 productos adicionales”, detalla.

Con un portafolio más robustecido, estima que las ventas generadas por la industria minera crecerán e incrementarán su aporte a la facturación total de la empresa.

“Actualmente entre 16% y 17% de nuestra facturación proviene de la minería, pero con la alianza llegaremos a 20% en el 2021”, afirma tras aclarar que como proveedor de mineras pequeñas, medianas y grandes tienen participación en los proyectos más relevantes de ampliación minera en el Perú, a quienes brindan bancos de condensadores en baja y media tensión, subestaciones móviles y servicios de mantenimiento.

Otro sector que también tiene presencia en su facturación es construcción, en donde atienden desde carreteras, grandes proyectos de infraestructura y diversidad de proyectos inmobiliarios. “La variedad de proyectos en este sector es amplia y diversa, por eso su aporte [a nuestra facturación] es casi igual que en minería, entre 16% y 17%”, añade.

Pero, el sector que más aporta a la facturación total de la compañía es ‘retail’ y también les permite llegar a más usuarios. “La bolsa total de ‘retail’ es mayor y representa un 35% de la facturación a pesar de que solo tenemos presencia en el 50% de las regiones del Perú”, indica.

Tienda virtual

Pensando en llegar a más clientes, sobre todo al interior del país, Quimper adelanta que Promelsa está implementando una tienda virtual que les permitirá comercializar alrededor de 5,000 productos a partir del segundo trimestre del próximo año en las provincias donde no tienen presencia.

“Estamos realizando el proyecto y deberíamos terminarlo en el segundo trimestre del otro año, y también firmaremos un convenio con un operador logístico para la distribución. En una primera etapa accederemos a las principales ciudades de la costa como Tumbes, Piura, Arequipa o Tacna, pero después tendremos un acceso mayor”, señala.

Sobre la importancia que podría llegar a tener su canal de ventas virtual, sostiene que “normalmente los productos que se venden por e-commerce tienden a aportar entre 3% y 5% a la facturación total de una empresa”. Y, en principio, apuntan a dicha cifra.

Más ventas

Pero, a pesar de las expectativas positivas que tienen en la alianza que acaban de firmar con Schneider Electric, las proyecciones de ventas de Promelsa para este año sí se verán afectadas por la pandemia. Y de mantener un promedio de ventas anuales de US$ 35 millones, en el 2020 terminarán facturando entre US$ 27 millones y US$ 28 millones.

“La facturación ha bajado porque hemos tenido dos meses y medio con las operaciones paralizadas, si quitamos dos meses y medio son US$ 7.5 millones menos este año, y hemos realizado acciones para reducir nuestros gastos. En esa línea, terminaremos el 2020 con un Ebitda que será mayor al del 2019”, apunta.

Mientras que para el 2021 avizoran que los resultados serán mejores, por lo que su facturación sería mayor a US$ 35 millones. “Será un año electoral y debería haber algún impacto en lo macro pero no creo que en lo comercial y la tecnología va a ser definitivamente un acelerador de los negocios”, señala.