A inicios del 2017, Primax llegó a la ronda final por las estaciones de Petrobras en Chile. Si bien estas terminaron en otras manos, la firma peruana finalmente se haría de activos de la estatal brasileña, pero no en el país sureño, sino en Colombia.

De esa manera, la empresa del Grupo Romero concretaría su anunciada intención de seguir creciendo vía adquisiciones (Gestión 21.12.2018), en un mercado al cual ingresó en el 2018 con la compra de las estaciones de Mobil y Esso.

Y es que, según Portafolio de Colombia, un movimiento en el mercado de distribución de combustibles se presentaría en las siguientes semanas, con Primax como compradora de más de un centenar de estaciones que Petrobras puso en venta hace unos meses.

Consultados por dicho medio, voceros de la empresa señalaron que han estado evaluando oportunidades de crecimiento desde su llegada a ese país. “En este contexto, se está estudiando la participación en esta y otras alternativas de inversión en Colombia”, indicaron.

Por su parte, fuentes del sector en el país vecino afirmaron que Primax analiza “seriamente” la compra de las 124 estaciones de Petrobras.

La operación

El interés de Primax por las estaciones brasileñas habría surgido en mayo pasado, cuando Petrobras anunció que daba inicio a la fase vinculante para la venta de acciones de Petrobras Colombia Combustibles.

En su momento, indicaron que el inicio de los procesos para la venta de esos activos sería en los primeros días de este mes. Asimismo, que los títulos que están en venta son propiedad de Petrobras International Braspetro BV.

Hoy, cuatro grandes compañías manejan más del 90% de la oferta de gasolina, diésel y jet fuel en Colombia.

Además de la empresa peruana, compiten Terpel, Biomax y Chevron (Texaco), a las que se suman empresas minoristas.

Participación y estrategia

Para Primax, dicha adquisición sería un nuevo impulso para reforzar su participación en la distribución mayorista de combustibles, que hoy alcanza el 22% con cerca de 750 estaciones, 12 terminales de abastecimiento y una planta de lubricantes, ubicándose como el segundo más grande.

Asimismo, la empresa peruana iría por esas nuevas estaciones porque están ubicadas en “lugares estratégicos”, como las vías de mayor circulación de vehículos de las principales ciudades del país, así como en importantes autopistas.

EN CORTO

Expansión . Desde el 2018, Primax lleva adelante una expansión vía adquisiciones, pues en febrero de ese año compró las estaciones de Pecsa en el Perú tras tentar los activos de Petrobras en Chile. Meses después, adquirió las estaciones de combustibles de las marcas Esso y Mobil en Colombia, en una operación por US$ 232 millones. “Desde ese momento vienen realizando inversiones de entre US$ 36 millones y US$ 40 millones”, reportó Portafolio de Colombia.