Spotify Technology subió el lunes los precios de sus planes premium en varios países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, en un intento de la empresa de música en línea de aumentar la rentabilidad en una economía incierta.

La medida supondrá un aumento de un dólar en el precio de los planes de Spotify en Estados Unidos: el plan sencillo premium costará a partir de ahora US$ 10.99, el dúo US$ 14.99, el familiar US$ 16.99 y el de estudiantes US$ 5.99.

Spotify ha tomado medidas en los últimos meses para aumentar los márgenes con cientos de despidos y una reestructuración de la unidad de podcasts, que había construido con miles de millones de dólares de inversión.

La subida de precios se conoce en un momento en que los servicios de emisión en directo, tanto de audio como de vídeo, están sometidos a una creciente presión de los inversores para que aumenten la rentabilidad tras años de dar prioridad al crecimiento de usuarios.

Los servicios rivales de Apple y Amazon.com y Tidal han aumentado los precios este año, mientras que YouTube también subió los precios la semana pasada en sus planes premium mensuales y anuales en Estados Unidos por primera vez desde que se lanzó el servicio de suscripción en 2018.

Spotify, que había indicado en abril que subiría los precios en 2023, también los subió en 46 países el año pasado.

La compañía, que tienen su sede en Suecia, tiene previsto presentar este martes sus resultados del segundo trimestre.

Fuente: Reuters

LEA TAMBIÉN: Spotify planearía nuevo nivel prémium con audio alta fidelidad

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan aquí