Mark Zuckerberg celebra. En menos de dos días, más de 30 millones de personas descargaron Threads, la nueva red social, vinculada a Instagram –la joya de Meta-, que busca enfrentarse a Twitter, de Elon Musk. Por el momento, todos los países del mundo, menos la Unión Europea, tienen la opción de usar Threads, plataforma muy similar a Twitter, pero con algunas diferencias que marcas y usuarios aún están descubriendo. Día a día. Y seguramente Meta continuará haciendo modificaciones durante el transcurrir de las semanas y los meses.

Musk, hace unos días, anunció que los usuarios de Twitter tendrán límites de visualización diaria de los contenidos que ahí se comparten. Esta medida fue tomada “para controlar los altos niveles de extracción de datos”. Luego de la inminente crítica de los usuarios, los límites de la plataforma se ajustaron a 10,000 publicaciones diarias para cuentas verificadas, 1,000 publicaciones diarias para cuentas gratuitas y 500 publicaciones diarias para nuevas cuentas gratuitas. Zuckerberg, aprovechando ese momento y luego de compartir algunos mensajes de intriga, lanzó Threads, hace apenas un par de días.

Y las marcas no han desaprovechado la oportunidad. Saben que pueden generar contenido valioso, conectarse con más seguidores y mostrarse como innovadores. Wendy´s, Netflix, Amazon Prime, Spotify, American Eagle, anunciaron con éxito la apertura de sus cuentas. Además, con contenidos bastante audaces y creativos, dándose la bienvenida a esta nueva red social. Y bueno, el Perú no podía quedarse atrás. Bembos fue una de las primeras marcas en ingresar. Ya tiene más de 6 mil seguidores. Y Cineplanet 28 mil. Cabify y Metro acaban de abrir sus cuentas.

Comunicadores, marketeros y publicistas analizando estos días si sus marcas deben o no ingresar a esta plataforma. Definitivamente, su ingreso depende de muchos factores. Acá una algunos detalles a tener en cuenta antes de abrir una:

1. Vínculo con Instragram. Esto no solo facilitad la descarga, pues no tienes que arrancar la plataforma desde cero. Ya cuentas con una vinculación directa, con tu nombre de usuario, contraseña, seguidores, seguidos y hasta tu misma foto de perfil. Además, la confianza que genera Instagram en sus usuarios –algo que se ha ganado con los años-, considero que es un valor agregado para tomar la decisión de usar Threads. (Un dato no menor: si borras Threads, se te borra inmediatamente Instagram).

2. Similitudes con Twitter. Es claro que la funcionalidad de Threads tiene las mismas características que Twitter. Mismo formato, parecido diseño, pero sobre todo, tiene el mismo objetivo: crear conversación, hablar de la coyuntura y buscar los famosos “insights” para generar buen contenido.

3. No hay forma de encontrarte cuando te mencionan. No hay acceso para monitorear cuando hablan de una marca en específico. Las plataformas de escucha activa aún no podrán tener información clara y al segundo si hay una mención directa a una organización. Esto, en tiempos de crisis, es un gran problema, pues te impide estar informado en tiempo real. También crea un inconveniente logístico para las herramientas de administración de todas las redes sociales a la vez.

4. Monetizar para el futuro. Aún no existe la posibilidad de que las marcas activen la publicidad en esta red social. No habrá a opción de anuncios por el momento. Su fundador, primero, quiere llegar a los mil millones de usuarios.

5. No existe la mensajería directa. A diferencia de otras redes sociales como Instagram, Twitter y Facebook, en esta nueva red social no se permite enviar mensajes directos entre los usuarios. Esto generaría un inconveniente cuando las marcas quieran dirigirse a usuarios de manera privada para un caso en concreto, sobre cuando existan reclamos o quejas.

Mientras Elon Musk prepara una denuncia contra Meta, argumentando, entre otras cosas, que se han aprovechado de sus ex empleados para el lanzamiento de Threads, Zuckerberg es consciente de que no está dejando dormir al fundador de Tesla. Creo que solo el tiempo dirá qué pasará con estas plataformas que son muy parecidas entre ambas. Twitter no se dejará. Pero creo que finalmente, como siempre, los usuarios tendrán la última palabra.

