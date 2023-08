Nova Austral, propiedad de la firma noruega de capital privado Altor Equity Partners, presentó el plan el miércoles ante un tribunal chileno. La compañía propone un aumento de capital de US$ 487 millones para convertir parte de su deuda en acciones.

El noruego DNB Bank ASA, uno de sus mayores acreedores, recibirá cinco acciones por cada dólar que se le debe. Otros tenedores de bonos, representados por Nordic Trustee ASA, recibirán solo una acción por dólar. DNB recibe un trato especial porque ha concedido préstamos separados a la empresa garantizados por activos específicos, según Diario Financiero.

Nova debe a los tenedores de bonos US$ 416 millones y US$ 69 millones a DNB, según documentos judiciales. En 2022, sus ingresos totales fueron de US$ 88 millones.

LEA TAMBIÉN: Disputa por salmón chileno alerta a firmas chinas en extranjero

Los tenedores de bonos, incluida la familia Solari-Donaggio y Moneda Asset Management, votarán la propuesta este mes, según Diario Financiero. Muchos se oponen a los planes, dijo el periódico, citando a personas no identificadas con conocimiento del asunto.

Los reguladores ambientales chilenos han multado a Nova Austral en varias ocasiones por un total de más de 7,000 millones de pesos (US$ 8.2 millones) por incumplir los límites de producción.

En julio de 2022, el regulador llegó a revocar las licencias de tres de las instalaciones de alimentación de Nova. La empresa anunció el 20 de junio que había iniciado un proceso de reorganización judicial en un tribunal chileno.

LEA TAMBIÉN: Chile revoca permisos a centros salmoneros noruegos