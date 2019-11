A mediados del 2018, se dio la noticia global de la alianza que sellaban Telepizza y Pizza Hut. En el caso de Latinoamérica (menos Brasil), la española operaría los locales, los que serían reconvertidos gradualmente a la marca Pizza Hut.

Tras un año y medio, en el mercado peruano se produce otro anuncio sobre estas marcas. Y es que Delosi, la empresa que opera a Pizza Hut desde 1983, adquirió el total de las operaciones de Telepizza en el Perú a Telepizza Chile, la empresa que tenía la franquicia en nuestro país, por un monto que no ha sido revelado, según conoció Gestión.

Llegar a buen término tomó casi un año de negociación. Finalmente, la compra se cerró a fines del mes pasado y Delosi ya está dando a conocer los cambios a sus proveedores.

De esta manera, la empresa dedicada a franquicias gastronómicas, que también cuenta en su portafolio con marcas como KFC, Burger King, Chili´s y Madam Tusan, entre otras, se hizo de cerca de 25 locales.

Un mercado que crece

Con la compra, Delosi se hace de una nueva porción de un mercado apetecible pero a la vez atomizado. Según data de Euromonitor International, en el país las pizzas mueven al año S/ 1,658.5 millones

En este mercado compiten ocho cadenas con “market share” muy apretados, las cuales han congregado su expansión prácticamente en la ciudad capital.

Así, el próximo destino para conquistar y seguir creciendo debe ser provincias, mercado ávido de marcas gastronómicas enmarcadas en el retail moderno.

Y aunque Pizza Hut es un referente de la pizza en el país desde hace más de 30 años, Telepizza con solo ocho años en el país lidera el mercado con un 8.3% de market share.

La marca de Delosi, antes número uno en el ranking, alcanza el 7.6% del mercado.

La fórmula de la española fue una: precios más accesibles (incluido en complementos y bebidas) junto a variedad.

Otras marca con recordación pero enfocada como cadena de barrio es Pizza Raúl, que se lleva el 6.8% de la torta. Le sigue Papa John’s, de Intercorp, marca que para algunos expertos tiene mucho potencial para crecer, pero que aún no llega a explotar a plenitud, aunado a una espalda financiera que le da flexibilidad para el desarrollo de promociones.

En el ranking también figura una marca de provincia, Presto, solo para el sur del país, seguida de Antica Pizzería, Dinnos Pizza y Domino’s Pizza, entre otras.

Si bien en el ranking no se ve a Little Caesars, esta marca ha arrancado con un agresivo plan de expansión. Al igual que Telepizza, su receta es un precio bajo, con entrega inmediata en local (no delivery) y llegada a periferias, más que a Lima moderna.

En tanto, si bien Domino’s Pizza busca captar el mercado que tuvo hasta antes de su retiro, su expansión no es tan agresiva como se esperaba.

En Corto

Lo que se consume. El consumo per cápita de pizza en nuestro país es de S/ 51.6, el sexto a nivel de toda Latinoamérica, y el quinto a nivel de ventas totales. Si hablamos del ticket promedio, dentro del local, este llega a ser de S/ 26, con una rotación de entre 20 y 40 minutos, dependiendo del número de personas. En tanto, según Euromonitor, en el país se cuentan un total de 7,500 pizzerías.