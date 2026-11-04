Noviembre empieza con fuerza y vuelve a mostrarle al mundo por qué el Perú es clave en gastronomía. Cerca de 13 periodistas extranjeros arribaron a la capital además de visitantes de distintos países para participar, por primera vez en suelo peruano, en The 50 Best Restaurants, el ranking gastronómico internacional que, según la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (Promperú), generará un movimiento económico inmediato cercano a los US$ 2 millones. Pía León, fundadora de Kjolle, conoce de cerca el impacto de este evento. En 2021 fue reconocida como la mejor chef femenina del mundo. ¿Cómo marcó esta distinción su carrera y qué oportunidades abrió para su negocio?

En diálogo con Gestión, en el marco de este evento que reconoce a las mejores propuestas culinarias del mundo, la reconocida chef y empresaria destacó el impacto “muy grande” de estos galardones. “(El impacto es) inmenso y muy positivo, desde muchos ámbitos. Primero, como grupo humano, esto da un empuje y una fuerza muy grande, pero finalmente estos reconocimientos te abren muchas oportunidades, hay muchas posibilidades y se convierte en un mundo infinito para hacer realidad las cosas que queramos”, sostuvo.

De cara al mediano plazo, la empresaria adelantó que se vienen nuevos proyectos, aunque evitó precisar iniciativas concretas. Por ahora, explicó que están concentrados en sus actuales espacios de trabajo: Kjolle, en Lima; MIL, su restaurante en Cusco, y Mater, su centro de investigación, desde donde también impulsan el trabajo con las comunidades.

“Estamos muy enfocados en el trabajo con Mater, que es nuestro centro de investigación; el trabajo con MIL, nuestro restaurante en Cusco, con el que estamos muy conectados con la parte social y el trabajo con las comunidades. Entonces, algo en específico no te puedo decir, porque hay muchas ideas, pero se vienen grandes cosas y bonitas”, comentó.

Al ser consultada sobre si estos planes contemplan una expansión, León no descartó abrir nuevos espacios, desarrollar conceptos e incluso llevar su propuesta fuera del país. “Nuevos espacios, nuevos conceptos, nuevos restaurantes, nuevos trabajos de investigación, ¿por qué no nuevos restaurantes fuera del Perú? Entonces sí, como te digo, son miles de oportunidades que hay”, respondió. Aunque no identificó un destino en particular, precisó que mantendrían la misma línea de trabajo que desarrollan desde el Perú.

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“ Siempre con la misma idea y aplicando el método que nosotros ya venimos trabajando, que es mostrar la biodiversidad del Perú . Y lo bonito y lo importante es que hoy en día los productos se pueden adaptar a cualquier parte del mundo. Entonces, con esa ventaja, podemos ir a cualquier parte”, remarcó.

The 50 Best Restaurants llega por primera vez al Perú, en una edición que pondrá a Lima en el foco de la escena culinaria internacional. Foto: GEC

Los galardones: ¿son una plataforma para generar nuevas oportunidades?

Con la experiencia de haber sido elegida mejor chef femenina del mundo en 2021, distinción a la que se suma el reconocimiento que recibió en 2018 como mejor chef femenina de América Latina por Latin America’s 50 Best Restaurants, León también se refirió a las oportunidades que The 50 Best Restaurants puede abrir para otros restaurantes peruanos, más allá de la visibilidad internacional.

La chef consideró que se trata de una plataforma para establecer vínculos . “Esto es una comunidad donde te rodeas con muchísimos colegas y entonces se generan muchos vínculos y muchas posibilidades de crear proyectos en conjunto, de inspirarte , de poder crear también, de poder cuestionarte si las cosas que uno hace están bien o no. Entonces, hay que sacarle mayor provecho a estas situaciones”, dijo.

¿Cabe la posibilidad de expandir su propuesta gastronómica a todos los rangos de precios, tal como lo ha hecho el Grupo Acurio, con restaurantes de tickets accesibles hasta de alto valor?

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“En realidad (nuestras propuestas gastronómicas) no es que sea caro, sino que es costoso. Y hay una gran diferencia entre esos dos términos. Nosotros somos 200 personas entre dos restaurantes (Kjolle y MIL) y un centro de investigación. Y entonces, a eso me refiero cuando digo que es costoso”, remarcó.

Como ejemplo, mencionó que un cliente puede llegar a ser atendido por tres personas. A ello se suman los productos de calidad, la atención a los detalles y el pago justo a los proveedores. “Creo que es una experiencia única que vale la pena y creo que hoy en día la gente está mucho más abierta a tener esas posibilidades de expandirnos”, añadió.

Así, al ser consultada sobre la posibilidad de desarrollar un modelo con diferentes rangos de precios, similar al que ha construido el Grupo Acurio, reconoció el éxito de esa estrategia y no cerró la puerta a explorar otras alternativas. “Lo que está haciendo (Gastón) Acurio, claro, lo ha hecho muy bien, es un gran éxito. Y por supuesto que muchas personas de repente tienen más llegada. No se cierra esa posibilidad. Nuestro momento hoy es estar concentrados en los restaurantes que ya tenemos . Pero, como te digo, siempre con la disposición y con las ganas de seguir compartiendo lo que hacemos”, concluyó.

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Claves

The 50 Best Restaurants en Perú: “Lo más importante es que los visitantes se lleven esta energía que caracteriza a los peruanos, de querer compartir una mesa y enseñar lo que está sucediendo. Hay mucho por enseñar. Serán días intensos, de mucho trabajo ”, aseveró.

”, aseveró. Gastronomía peruana: “Han sido muchos años de trabajo, no solo de los cocineros, sino también de los peruanos. Hemos logrado tener una identidad única, propia y especial, y creo que estamos muy preparados para enseñar a todos la biodiversidad que tenemos, no solo de productos, sino también de paisajes, gente y cultura. Eso ha hecho que el Perú esté en el mundo entero. Queda mucho por estudiar y compartir. El peruano está muy orgulloso de lo que es y de lo que tiene”, sostuvo.

“Han sido muchos años de trabajo, no solo de los cocineros, sino también de los peruanos. Hemos logrado tener una identidad única, propia y especial, y creo que estamos muy preparados para enseñar a todos la biodiversidad que tenemos, no solo de productos, sino también de paisajes, gente y cultura. Eso ha hecho que el Perú esté en el mundo entero. Queda mucho por estudiar y compartir. El peruano está muy orgulloso de lo que es y de lo que tiene”, sostuvo. Sostenibilidad y vínculo con las comunidades proveedoras : “Es importante sostenerla en el tiempo, porque es muy fácil hacer una conexión con la comunidad en los andes, pero el reto está en hacerlo de manera continua, que sea real y honesto. Es lo que nos interesa. El trabajo que nosotros ya venimos haciendo junto con Mater, nuestro centro de investigación, involucra a un equipo grande de muchas disciplinas, que nos permite tener una mirada mucho más amplia y de mucha más opinión. Entonces, definitivamente, continuar haciendo este trabajo de conexión”, señaló.