La farmacéutica estadounidense Pfizer dijo que no está preparada para publicar los resultados sobre la última etapa del ensayo de su vacuna experimental contra el COVID-19, que está desarrollando junto a su socia alemana BioNTech.

Pfizer indicó que el regulador que debe determinar si el ensayo ha sido exitoso o no todavía no ha realizado ningún análisis provisional sobre la eficacia de la vacuna.

El presidente ejecutivo de la compañía, Albert Bourla, dijo hace unas semanas que Pfizer Inc podría publicar este mismo mes datos sobre la eficacia de su vacuna experimental. Las acciones de la farmacéutica operaban en US$ 37.93 antes de la apertura de la bolsa de Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que una vacuna contra el coronavirus podía estar disponible antes de las elecciones del 3 de noviembre, pero en las últimas semanas su equipo de Gobierno tuvo que aclarar que el proceso de inmunización recién podría empezar -como mínimo- a fines de año.

En cualquier caso, Pfizer confía en ser la primera farmacéutica estadounidense en reportar datos positivos sobre la última etapa de ensayos de una vacuna contra el coronavirus, por delante de su rival Moderna Inc.

Pfizer y BioNTech iniciaron su ensayo clínico de fase 3, con 44,000 candidatos, a finales de julio.

La junta que monitoriza los datos de los ensayos tiene previsto realizar su primera evaluación sobre el desempeño de la vacuna, luego de que 32 participantes del estudio se infectaron de COVID-19.

El inversor del sector de salud Brad Loncar dijo que era difícil sacar conclusiones de este incidente porque los ensayos aún no habían pasado por el primer análisis interno.

“Creo que esto implica que la tasa general de infección es mucho menor de lo que Pfizer inicialmente estimó”, sostuvo Loncar. “Así que el ensayo está desarrollándose algo más lento de lo que se esperaba”, añadió.

Pfizer ha dicho que sus ensayos tienen éxito, solicitará el permiso para uso de emergencia de la vacuna a los reguladores estadounidenses poco después de contar con todos los datos de seguridad de pacientes, a fines de noviembre. Espera estar lista con los datos de manufacturas de las dosis para la revisión de las autoridades antes de esa fecha.

La compañía reportó el martes una caída de 4.3% en sus ventas trimestrales, golpeada por la creciente competencia de su analgésico Lyrica que ya no está sujeto a patentes y por una menor demanda de algunos de sus tratamientos durante la pandemia del COVID-19.

En el tercer trimestre, Pfizer dijo que las ventas de Lyrica cayeron 3% a US$ 352 millones. La facturación total de la farmacéutica estadounidense se redujo a US$ 12,130 millones desde US$ 12,680 millones informados en el mismo periodo hace un año.