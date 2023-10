PetroTal Corp., propietaria de PetroTal Perú S.R.L, operador del contrato de licencia del Lote 95, ubicado en la región Loreto, presentó la actualización de su liquidez y operaciones al tercer trimestre del año.

PetroTal logró una producción de 10,909 barriles de petróleo por día (bopd) en el tercer trimestre del 2023 y actualmente produce alrededor de 12,500 bopd. El resultado fue inferior a su guía de 13,500 bopd, ya que se vio afectada negativamente por niveles de río inferiores a los esperados, lo que redujo la capacidad de las barcazas para las exportaciones de la ruta de Brasil.

En lo que va del año (que finaliza el 30 de setiembre de 2023), la compañía produjo aproximadamente 14,040 bopd, lo que se encuentra dentro del rango de orientación para todo el año.

PetroTal detalló que los niveles de los ríos son más bajos en comparación con la temporada seca de 2022 y seguirán afectando los niveles de producción guiados para octubre y noviembre de 2023. Esto retrasará el aumento de producción estimado de la empresa y, como resultado, Petrotal ahora estima el rendimiento del cuarto trimestre del 2023 entre 14,000 y 14,500 bopd. La guía para todo el año 2023 ahora se acerca al rango inferior de 14.000 a 15.000 bopd, suponiendo que los niveles del río se recuperen en diciembre de 2023.

Efectivo y liquidez de PetroTal

PetroTal terminó el tercer trimestre de 2023 en una posición sólida, con aproximadamente US$ 94 millones en efectivo sin restricciones y US$ 19 millones en efectivo restringido, para sumar un total de US$ 113 millones.

El efectivo restringido incluye montos reservados para que los fondos del fideicomiso social se depositen en una fecha posterior. La sólida posición de caja respalda la rentabilidad futura del capital para los accionistas en forma de dividendos regulares, dividendos especiales y recompras de acciones, señaló la compañía

Durante el tercer trimestre de 2023, la empresa compró 5.6 millones de acciones a un precio promedio de US$ 0.55 por acción de conformidad con el programa de recompra de acciones y pagó dividendos por US$ 23 millones (US$ 0.025 por acción) el 15 de setiembre de 2023 relacionados con las operaciones del segundo trimestre de 2023.

Las cuentas por cobrar de aproximadamente US$ 67 millones están contractualmente vigentes, mientras que las cuentas por pagar son de casi US$ 55 millones, que vencen principalmente dentro de los próximos 50 días.

Ruta alternativa de PetroTal

La compañía anunció el inicio de su envío piloto de ventas de petróleo a través del oleoducto OCP Ecuador (OCP) a principios de noviembre con el apoyo del gobierno de dicho país. PetroTal planea vender 100,000 barriles de crudo al OCP para su eventual llegada al puerto de Esmeralda. La ruta implica aproximadamente 1,000 kilómetros de viaje fluvial y aproximadamente 115 kilómetros de transporte por carretera hasta la terminal OCP. Eventualmente generará retornos netos similares a las rutas de la compañía a Brasil e Iquitos.

PetroTal también ha completado la contratación de empresas de servicios que realizarán el envío piloto y el transporte por carretera hasta la terminal OCP. La compañía estima la finalización del envío antes del término de 2023, sujeto al resultado de las actividades logísticas que se están probando. Paralelamente al piloto de OCP, se encuentra investigando otras posibles opciones para expandir la ruta de venta de materiales.

Por otro lado, se informó que la instalación de la plataforma L2 Oeste está en marcha y se espera que esté terminada a fines de octubre de 2023. PetroTal espera comenzar a perforar el pozo 16H a principios de noviembre de 2023 y se estima que la primera producción comenzará a inicios de 2024.

La otra principal ruta de ventas de PetroTal, el Oleoducto del Norte del Perú (ONP), continúa cerrada. La ompañía espera que una vez que la refinería de Talara esté completamente operativa y funcionando según lo planeado, se pueda avanzar hacia la reactivación de la ONP. Además, PetroTal señala que el Ministerio Público de Perú capturó a miembros del grupo criminal denominado Los Crudos, que habían estado involucrados en cortes de tuberías que “sabotearon” las operaciones de la ONP durante los últimos años.

