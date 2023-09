En esa misma línea expusieron funcionarios de Perupetro, al señalar ante esa comisión que Petroperú, que tendrá el 100% de la explotación de esos lotes, no podría firmar contratos (para asociarse) y realizar exploración en esas áreas, antes de los primeros 3 años de iniciada su operación.

La referencia es a los lotes I, VI y Z-69, actualmente operados por diversas empresas particulares, situados en la denominada cuenca Talara, en la región Piura en Perú, y cuyos contratos vencen entre octubre y noviembre de este año.

Consecuencias de postergar inversiones

Pese a que el Gobierno no prevé que la petrolera estatal invierta, al menos inicialmente , en esos yacimientos, Carlos Gonzáles, gerente de Enerconsult, consideró que tal decisión puede tener consecuencias negativas para el país.

Citó por ejemplo el caso del Lote Z-69 (que es uno de los que se adjudicará directamente a Petroperú), señalando que se trata de una operación off shore, con 80 plataformas “que se caen”, y necesita inversión para reacondicionar su capacidad productiva.

“(Para operar ese lote, Petroperú) tiene que ir con un socio, pero la gente dice: “tengo capacidad para asumir el 100% de su operación”, y eso es imposible”, puntualizó.

Así, advirtió que, si no se mantiene la continuidad en las inversiones en perforación de pozos de producción en los lotes del noroeste, a razón de 88 pozos (en promedio) por año, se podría acelerar la caída en la explotación nacional de petróleo. Estimó que, del ritmo anual de 6% en que decrece la extracción nacional de crudo, se podría pasar a una reducción de entre 20% a 30% por año.

¿Cuál es la producción actual?

Según cifras de Perupetro, la producción local de crudo mantiene una declinación constante, pues en agosto (al 27 de ese mes), se había producido 37,003 barriles en promedio diario (bpd), lejos de los 43,000 bpd de agosto de 2022.

En general, de la producción total, los lotes del noroeste aportan cerca de 25,000 barriles en promedio diario.

En cuanto al gasto de esas empresas, según fuentes del sector, el Lote X por ejemplo (situado igualmente en el noroeste y que Petroperú espera que se le adjudique también el 2024), se estima que realizó inversiones por más de US$2,000 millones entre 1996 hasta abril del 2023.

Esa inversión le permitió la perforación de 1,360 pozos y el reacondicionamiento en 2030 pozos a la fecha, lo que le permitió incrementar reservas petroleras en casi 200%.

Evolución a la baja

Gonzales, de Enerconsult, recordó que el pico de la producción petrolera peruana se logró en el año 1982, y que, tras la privatización del sector en 1993, y el encargo a Perupetro de promover contratos, se pasó de una explotación de 123,000 bpd, a 70,000 bpd en los siguientes 11 años.

No obstante, refirió que la culpa de que luego (en los últimos años) retrocediéramos y pasáramos a una producción promedio de 40,000 bpd, no fue de las petroleras privadas, sino de que el Oleoducto Nor Peruano, de Petroperú, no está operando.

En consecuencia, el experto consideró que Petroperú se debe concentrar en cómo reacondicionar el oleoducto, adecuarlo (a las condiciones de seguridad).

Sin embargo, refirió que, si bien se le dieron 5 años de gracia a la petrolera estatal para que adecúe ese ducto a dicho reglamento, ello no se habría cumplido.

En tal sentido, remarcó que la inoperatividad de esa tubería obedece no sólo a los atentados que sufre, sino a una (falta de) decisión política del Estado (para dar seguridad que permita reactivar ese ducto).

Competencia

El exdirector de hidrocarburos, Gustavo Navarro, coincidió con la posición de otros especialistas, en el sentido de que la participación de Petroperú en los lotes petroleros se debe dar en condiciones de competencia (en concurso con otros interesados).

Además, indicó que un informe de consultoría de Arthur Delittle -contratada por el MEF- recomendó que Petroperú vuelva a su integración vertical, es decir con los lotes con los que nació esa empresa, pero también bajo algunas condiciones.

Estas, refirió el experto, eran que se blinde a la empresa y se le asegure una buena gobernanza y meritocracia, la cual, según indicó, esa compañía estatal tuvo (en el pasado), pero que algunos malos manejos posteriores la llevaron a una situación crítica.

