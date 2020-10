Los servicios turísticos de la empresa PeruRail continúan paralizados en cumplimiento a las normas establecidas por el Gobierno a fin de evitar la expansión de la pandemia COVID-19. Por ahora, siguen a la espera de la reapertura de la ciudadela inca, Machu Picchu para reiniciar operaciones. Sin embargo, no escatima y continúa con sus planes comerciales a fin de prever una idónea recuperación económica.

La operación de trenes ha continuado, pero no con fines turísticos, sino para el transporte de personas que viven en el distrito de Machu Picchu Pueblo y para garantizar el suministro de alimentos y medicinas en la zona. Sin embargo, aún hay desafíos por superar.

“Lo más importante en esta nueva convivencia es mantener la confianza de nuestros pasajeros. Por ello, estamos tomando todas las medidas para ofrecerles un viaje confiable y seguro cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, sin dejar de lado la experiencia de viaje que nos caracteriza, ni dejar perder la esencia de nuestra marca”, dijo Alberto Valdez, gerente general de PeruRail a Gestión.pe

El ejecutivo detalla que han tomado como base los requerimientos establecidos por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones a fin de brindar seguridad y confianza a sus pasajeros. Asegura que guardan altos estándares de calidad.

“Tenemos el respaldo de Belmond, que se ha asociado con la compañía de certificación SGS a fin de desarrollar altos estándares y hacer auditorías periódicamente. Ello nos garantiza que nuestros pasajeros se sentirán más confiados en viajar con nosotros”, apunta.

Reinicio de actividades

El Gobierno aún no ha dado fecha definida para reactivar las visitas a Machu Picchu, pero se espera que en noviembre peruanos y extranjeros puedan volver a apreciar de cerca la Maravilla del Mundo Moderno. Mientras ello no ocurra, PeruRail no podrá reiniciar sus servicios turísticos. “Nos orientaremos en un enfoque gradual para la reapertura de nuestros servicios ferroviarios y creemos que los horarios de tren dependen de la demanda”, comenta.

Del mismo modo, señala que su plan es continuar con la operación de frecuencias del tren local y de los servicios turísticos PeruRail Expedition en horarios que permitan a los viajeros tener una experiencia ‘full day’ en Machu Picchu.

Valdez considera que el tiempo de espera previo a la reapertura de la joya arquitectónica les brinda la oportunidad adaptarse al cambio y trabajar en objetivos que permitan devolverle a la actividad económica en uno de los sectores más importantes del país.

“Sabemos que en los próximos meses el número de viajeros será incierto, porque la actividad turística a Machu Picchu aún no inicia. No obstante, confiamos en que este porcentaje irá incrementándose en función a la experiencia de los primeros. Muchos viajeros querrán aprovechar la oportunidad de ingresar a la ciudadela con un número menor de visitantes, lo cual será un factor que potenciará la experiencia”, afirma el gerente de PeruRail.

Planes

La compañía tiene dos pilares importantes a pocas semanas de la reanudación de sus actividades. Una ligada a la seguridad sanitaria del pasajero y la otra comercial hacia la venta de pasajes y facilidades de compra.

“Estamos implementando medidas bastante estrictas que le den a nuestros pasajeros la confianza que necesitan para realizar el viaje con nosotros. También, hemos modificado nuestras políticas de venta y reservas a fin de darles mayor facilidad, flexibilidad y confianza en el proceso de compra, garantizando un viaje seguro en más de un aspecto”, asegura.

El público objetivo en estos meses de reactivación económica será el mercado local y regional, es decir el sudamericano. “Creemos que el turismo interno será tendencia en los próximos meses y el mercado regional tendrá mayor oportunidad de visitar el Perú. Estamos dirigiendo nuestras promociones a estos mercados, que podrán ver en Machu Picchu un destino accesible y con las garantías de seguridad que se requieren para realizar un viaje seguro que no dejará de ser excepcional”, explica.

Valdez proyecta que en el año 2021 el turismo internacional pueda restablecerse para poder llegar a más pasajeros.

“Somos optimistas de que se darán las condiciones necesarias para regularizar la operación, una vez tengamos la vacuna y mientras sigamos adoptando medidas de bioseguridad que garanticen un viaje seguro además de memorable como el que estamos acostumbrados a ofrecer”, indica.