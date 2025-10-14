La compañía panameña Dichter & Neira, experta en la comprensión del punto de venta y el comportamiento del comprador, anunció recientemente la adquisición de Lock Research & Insights, firma peruana especializada en investigación de mercados en el punto de venta.

Actualmente, Dichter & Neira opera en Perú con oficina full service en Lima y la integración con Lock Research & Insights permitirá expandir su cobertura en la medición del canal moderno y tradicional en el país.

“Estamos muy entusiasmados por sumar un equipo excepcional de expertos que acompañan a retailers y fabricantes en sus decisiones de negocio relacionadas al punto de venta”, afirmó Gabriel Neira, CEO de Dichter & Neira.

Por su parte, el gerente general de Lock Research & Insights, Jesús Lock, manifestó que con esta compra ampliarán la cobertura geográfica, alcanzando 11 países de América Latina. “Adicionalmente, tendremos acceso a herramientas de Analytics que fortalecerán el valor que agregamos a nuestros socios detallistas”, señaló Lock.

Ejecutivos de Lock & Asociados con Dichter & Neira. (Foto: Lock & Asociados).

Las sinergias de Lock Research y Dichter & Neira

Patricia Pellón, gerente comercial de Lock Research & Insights, coincidió en que ser parte de Dichter & Neira es un paso natural en la evolución de Lock Research & Insights. “Nuestros clientes accederán a soluciones de negocios respaldadas por tecnología de punta e inteligencia artificial, lo que potenciará la captura, procesamiento y análisis de la información”, refirió.

La unión de ambas compañías abre nuevas posibilidades de colaboración con fabricantes y retailers, combinando la capacidad analítica, el portafolio de soluciones y la tecnología aplicada de Dichter & Neira y Lock Research & Insights.

“Juntos buscamos responder con mayor velocidad, precisión y profundidad a las preguntas de negocios de nuestros clientes para acelerar su crecimiento”, enfatizó.