Lock Research & Insights es una empresa peruana especializada en investigación de mercados en el punto de venta.
Lock Research & Insights es una empresa peruana especializada en investigación de mercados en el punto de venta.
Únete a nuestro canal
Newsletter empresas
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La compañía panameña Dichter & Neira, experta en la comprensión del punto de venta y el comportamiento del comprador, anunció recientemente la , firma peruana especializada en investigación de mercados en el punto de venta.

Actualmente, Dichter & Neira opera en Perú con oficina full service en Lima y la integración con Lock Research & Insights permitirá expandir su cobertura en la medición del canal moderno y tradicional en el país.

“Estamos muy entusiasmados por sumar un equipo excepcional de expertos que acompañan a retailers y fabricantes en sus decisiones de negocio relacionadas al punto de venta”, afirmó Gabriel Neira, CEO de Dichter & Neira.

Por su parte, el gerente general de Lock Research & Insights, Jesús Lock, manifestó que con esta compra ampliarán la cobertura geográfica, alcanzando 11 países de América Latina. “Adicionalmente, tendremos acceso a herramientas de Analytics que fortalecerán el valor que agregamos a nuestros socios detallistas”, señaló Lock.

Ejecutivos de Lock & Asociados con Dichter & Neira. (Foto: Lock & Asociados).
Ejecutivos de Lock & Asociados con Dichter & Neira. (Foto: Lock & Asociados).
LEA TAMBIÉN: Bodegas de Japón apuestan por Perú como nuevo mercado clave para el sake

Las sinergias de Lock Research y Dichter & Neira

Patricia Pellón, gerente comercial de Lock Research & Insights, coincidió en que ser parte de Dichter & Neira es un paso natural en la evolución de Lock Research & Insights. “Nuestros clientes accederán a soluciones de negocios respaldadas por tecnología de punta e inteligencia artificial, lo que potenciará la captura, procesamiento y análisis de la información”, refirió.

La unión de ambas compañías abre nuevas posibilidades de colaboración con fabricantes y retailers, combinando la capacidad analítica, el portafolio de soluciones y la tecnología aplicada de Dichter & Neira y Lock Research & Insights.

“Juntos buscamos responder con mayor velocidad, precisión y profundidad a las preguntas de negocios de nuestros clientes para acelerar su crecimiento”, enfatizó.

LEA TAMBIÉN: Empresas B2C impulsan exportación de servicios, el caso de Clientes Anónimos

TE PUEDE INTERESAR

Bodegas vs. discounters: a estos productos recurren ante el avance de nuevos formatos
Supermercados Holi sale a competir con bodegas: nuevas ubicaciones y mirada a provincias
Más allá del retail moderno: la hoja de ruta de P&G en bodegas y mercados para 2025

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.