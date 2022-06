El turismo de aventura es uno de los segmentos del sector turismo que tuvo una mejor evolución en su recuperación, precisamente porque el perfil del público objetivo se caracteriza por estar más ávido de nuevas experiencias.

Pese a ello, las constantes protestas que se levantan a nivel nacional “afecta la imagen del Perú como destino turístico”, dice Francisco Basili, presidente de la Asociación Peruana de Turismo de Aventura, Ecoturismo y Turismo Especializado (APTAE).

En ese sentido, ahora hay más competencia con países como Ecuador, Colombia y Chile. “El turista de aventura quiere visitarnos, pero si hay convulsión social, prefieren elegir otro destino donde hay más posibilidad de éxito”, señala Basili.

Agrega que los países sudamericanos son muy agresivos en su captación de turistas.

Reducción del gasto

Como se recuerda, el año pasado el turismo interno despegó, pero la tendencia hoy se ha revertido. “(En el turismo de aventura) vemos una contracción de hasta 30% porque los costos han aumentado. El transporte aéreo se encuentra muy elevado, pese al ingreso de nuevas aerolíneas”, señala Basili. A ello se suma, dice, el mayor precio de la comida y el transporte terrestre.

Es por ello que ahora los peruanos miran alternativas más económicas, como la región San Martín; y optan por rutas cortas, de no más de 300 kilómetros alrededor de su ciudad.

“El ticket promedio de un peruano en turismo de aventura oscila entre US$ 50 y US$ 80 por día”, anota Basili. En el caso de los extranjeros asciende a entre US$ 100 y US$ 120. Este último ya representa el 45% para dicho sector.

Actualmente el destino turístico (de aventura) que tiene mejor recuperación es Cusco, que se encuentra al 40% de sus niveles prepandemia. Mientras que Arequipa está entre el 25% y 30%, respecto al 2019.

“Ya está empezando la temporada de montaña en Huaraz, por lo que esperamos que alcance a estar a un 40%”, anota Basili.

Otrosí digo

Impacto. Si bien el turismo de aventura se ve afectado, las protestas tienen un impacto aún mayor en los “city tours” (zonas aledañas a la ciudad). “Cuando hay paros, el turista convencional ya no puede seguir con su visita a museos o complejos arqueológicos”, explica Francisco Basili. En el caso de las actividades de aventura, que se realizan en lugares más alejados, logran llevarse a cabo aunque con retrasos en el transporte.

Datos