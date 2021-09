En su incursión a la electromovilidad en vehículos comerciales en América Latina, la marca alemana Mercedes-Benz apuesta inicialmente por un chasis para buses de transporte urbano. A partir de mediados del 2022, llegará a países como Perú.

Jens Burger, director general del Centro Regional Daimler América Latina, señaló que el vehículo ha sido probado en Europa y pronto también se hará lo propio en los países de la región.

“Empezamos en electromovilidad en la región con buses. El sector urbano es donde vemos mayor impacto positivo para la sociedad. Hay rutas fijas, carga de baterías en talleres de los clientes. En un segundo momento será con camiones”, comentó.

Para la apuesta por camiones eléctricos, adelantó que ya tienen listos los productos con otras marcas del grupo Daimler, como Fuso o Freightliner.

Por su parte, Mauricio Yamamoto, managing director Regional Center Daimer Latina Buses, indicó que ya hay demanda para el chasis eléctrico. Sin embargo, orientarán el producto a mercados donde se compra la configuración chasis-carrocería.

“Inicialmente pensamos para países con un sistema de transporte público masivo en América Latina, entre ellos Perú, y otros mercados”, sostuvo.

Buses en minería

Consultado por la compatibilidad del chasis eléctrico para buses articulados que se usan en El Metropolitano o Transmilenio (en Colombia), Yamamoto anotó que el producto es versátil, pero no apunta a buses articulados. Sin embargo, en el caso del Perú, podría emplearse más allá del transporte urbano.

“Es un vehículo que puede usarse para transporte en minería, depende de las distancias. Si se lleva a la gente en la mañana y vuelve en la tarde, y son 500 o 600 km, hay tiempo para cargar (las baterías)”, agregó Burger.

Para largas distancias (más de 1,000 km), refirió que la apuesta futura será los vehículos con celdas de hidrógeno. Para la expansión de buses eléctricos, indicaron que será clave la red de distribución, que en Perú está a cargo de Divemotor.

EN CORTO.

Producción. Para el desarrollo del chasis eO500U para buses eléctricos, Karl Deppen, presidente de Mercedes-Benz do Brasil & CEO América Latina, señaló que la empresa destinó 100 millones de reales brasileños (alrededor de US$ 19 millones) en Brasil, en el actual ciclo de inversiones que llega a 2,400 millones de reales desde el 2018 al 2022. Sin embargo, no detallaron la capacidad de producción que tendrá la nueva línea de chasis.