Lima Airport Partners (LAP) suscribió este 22 de diciembre un financiamiento de US$ 1,250 millones para el proyecto de Expansión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

En el acuerdo financiero, nombrado “Porject Finance”, participaron siete bancos internacionales: BBVA, IDB Invest, KfW IPEX Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), The Bank of Nova Scotia. Los equipos de Finanzas de LAP y Fraport manejaron la transacción, mientras SMBC actuó como asesor financiero.

El monto permitirá que las obras del nuevo terminal de pasajeros continúen y logre su puesta en operación en enero del 2025. La infraestructura incluye plataformas de estacionamiento de aeronaves, complejo de servicios de utilities, caminos y estacionamiento de automóviles.

Con este financiamiento también se pagará la deuda de US$ 450 millones -obtenido por LAP en setiembre del 2020- para la inversión del Lado Aire. Actualmente, la obra se encuentra concluida y en proceso de entrega al Estado Peruano.

Para Pilar Vizcarra, chief financial ofiicer de LAP, indicó que el financiamiento ha sido “un gran desafío y ha representado un gran esfuerzo” ante la situación difícil que atraviesa el sector aviación. Pese a a ello, destacó que el cierre de este acuerdo “marca un hito clave en la expansión del aeropuerto de Lima. Refleja la confianza de los bancos en la capacidad y experiencia de Lima Airport Partners y sus accionistas para llevar adelante este gran proyecto y operar una infraestructura de primer nivel”.

Inversión total

LAP informó previamente que la inversión 100% privada para este proyecto (torre de control, segunda pista de aterrizaje y nuevo terminal de pasajeros) alcanzará los más de US$ 2,000 millones.

En julio del 2022, un audio difundido en el programa Sin Medias Tintas de Latina reveló que Juan José Salmón, gerente general de LAP, quería operar con un terminal dual por problemas económicos a raíz del COVID.