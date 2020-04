Sin restaurantes ni delivery de comida, y con la necesidad de abastecerse de productos básicos, las familias han volcado su vida al internet para encontrar nuevas opciones de compras. Entre ellas, los supermercados con canales digitales.

Así lo señala el reporte “El comportamiento online de los peruanos frente al Covid-19”, de Attach, tras detallar que las búsquedas de Plaza Vea, Metro y Tottus crecieron 50% en internet en marzo frente a febrero. En tanto, la búsqueda de Wong subió casi 80%, llegando a niveles de la temporada navideña.

“De hecho en casi todas las marcas las búsquedas de marzo han igualado a las de diciembre, que solía ser el mes más alto del año”, comentó Carlo Rodríguez, CEO & VP Regional de Transformación Digital en Attach.

Refirió que la búsqueda de palabras clave relacionadas a la palabra “online” y la marca tuvieron un crecimiento del 100%, como en el caso de “plaza vea online”.

En tanto, las búsquedas para marcas de cadenas de farmacias como Inkafarma, Mifarma y Farmacia Universal, han conseguido un crecimiento de 50%, 91%, y 95% respectivamente.

Streaming

Si bien Netflix ya es el servicio de streaming de video con más suscriptores en el mundo, las búsquedas de esta plataforma crecieron casi 90% en Perú, llegando a más de 2 millones en marzo.

No obstante, los competidores no se quedaron atrás y Movistar Play, Amazon y HBO Go incrementaron sus búsquedas en 23%, 124% y 178% respectivamente.

Cocina en casa

Para muchos peruanos, el cierre de restaurantes ha significado una oportunidad de reencontrarse con la cocina o desarrollar habilidades para la preparación de postres. Y para ello, han encontrado en internet un buen aliado.

Así, se observa un incremento de las búsquedas de recetas en 61%, destacando los postres como panqueques, arroz con leche y cachanga con un crecimiento de 234%, 309% y 1,275%, respectivamente.