Creada en 2020, la compañía inauguró en agosto de 2025 su segunda boutique en el centro comercial Plaza San Miguel, con una inversión superior a US$120,000. Se suma así a su primer punto de venta abierto a fines de 2023 en el JW Marriott de Miraflores, un espacio dedicado a ofrecer experiencias sensoriales y personalizadas para cada cliente. “Mientras la perfumería tradicional crece a un ritmo moderado, la categoría de lujo y de fragancias de autor muestra un crecimiento a doble dígito anual en el Perú”, destaca María Luisa Aspillaga, directora comercial de Beauty Pacific Perú.

Según la ejecutiva, esta tendencia responde a un cambio en el comportamiento del consumidor local, que busca diferenciarse a través de productos auténticos, con un fuerte storytelling y respaldo en valores sostenibles. “Cada vez más peruanos migran de marcas masivas hacia fragancias de autor. Buscan experiencias únicas, autenticidad y marcas que cuenten historias”, explica.

Beauty Pacific acerca al consumidor peruano un abanico diverso de fragancias que combinan tradición, exclusividad y reconocimiento internacional. (Foto: Beauty Pacific)

El nuevo perfil del consumidor: joven, sofisticado y consciente

El perfil del cliente peruano de perfumería nicho es predominantemente adulto joven, entre 25 y 55 años, profesionales con alto nivel de información y gusto por la exclusividad. Sin embargo, en los últimos años se ha sumado una generación emergente: universitarios que incorporan la fragancia como parte de su identidad personal. Incluso los adolescentes ya muestran interés.

“El consumidor peruano de perfumes de autor es cada vez más diverso. Siempre son personas sofisticadas y curiosas, que valoran la exclusividad por encima de un logo”, señala Aspillaga. Añade que los jóvenes muestran un marcado interés por fragancias veganas y sostenibles, así como por marcas con historias ligadas a la ética ambiental.

Plan de expansión: los mercados clave en provincia

Beauty Pacific ha trazado una hoja de ruta ambiciosa. Además de su crecimiento en Lima y su presencia en Trujillo a través de Falabella, la marca abrirá próximamente en Arequipa con un formato innovador, orientado a la experiencia multisensorial.

Para 2026, planea llegar a Cusco y Piura, lo que le permitirá cubrir más del 70% del mercado premium en provincias.

La estrategia combina tiendas físicas, módulos en centros comerciales y plataformas digitales, reforzadas con alianzas con Falabella y Oechsle, para extender su alcance en todo el país.

Canales de venta y comportamiento de compra

El ticket promedio en las boutiques de Beauty Pacific oscila entre US$120 y US$250, lo que confirma su posicionamiento premium. Durante el primer semestre de 2025, la marca registró un desempeño positivo y una creciente fidelización del público local.

Si bien el canal digital gana participación, las tiendas físicas siguen siendo el principal punto de venta por la experiencia sensorial que ofrecen. Muchos consumidores visitan primero la boutique para explorar aromas y concretan la compra a través del canal online, un comportamiento cada vez más común en el segmento de lujo.

“Nuestra mayor experiencia se da en las tiendas físicas, por lo mismo que ofrecemos una experiencia sensorial, olfativa y de descubrimiento”, afirma la ejecutiva.

María Luisa Aspillaga, directora comercial de Beauty Pacific Perú. (Foto: Beauty Pacific)

Experiencia sensorial y portafolio exclusivo

La nueva boutique de Beauty Pacific reúne más de 15 marcas internacionales de perfumería nicho, entre ellas Miller Harris, Amouage, Roja, Xerjoff, Casamorati, Montale, Mancera, Juliette Has A Gun, Gisada y Acca Kappa. Cada una fue seleccionada bajo criterios de autenticidad, herencia artística e innovación.

La propuesta de la firma no se centra solo en vender fragancias, sino en ofrecer un “viaje sensorial”. Cada tienda está diseñada para que los clientes descubran aromas de manera guiada, con asesoría de especialistas en perfumería. Este enfoque prolonga la permanencia en tienda a un promedio de 25 minutos, lo que refleja el valor emocional que el consumidor asocia con la experiencia.

“Nuestra filosofía es ofrecer un abanico diverso que combine tradición con innovación y exclusividad, acercando al consumidor peruano fragancias reconocidas a nivel mundial”, enfatiza Aspillaga.

Perfumería de autor, una tendencia global en augue

La perfumería de autor atraviesa un crecimiento sostenido a nivel mundial, impulsada por consumidores que buscan exclusividad, identidad y experiencias sensoriales únicas. Este segmento, que prioriza la creatividad y la autenticidad sobre la producción masiva, alcanzará los US$ 2.740 millones en 2025 y podría duplicarse hacia 2034, con un crecimiento anual cercano al 8,5%, según Market Reports World.

En Perú, el interés por las fragancias de autor también gana terreno: el mercado de perfumes en general crece a un ritmo de 5,8% anual, con una clara expansión del segmento premium y una preferencia por productos con historias y valores propios.

El perfil del cliente peruano de fragancias de nicho es mayormente adulto joven, entre 25 y 55 años. (Foto: Beauty Pacific)

