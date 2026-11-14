Aldo Valerga, gerente general y propietario de PC Moda, explicó a Gestión que la primera etapa estará enfocada en identificar socios y clientes estratégicos que acompañen el desarrollo comercial en esos países. La autorización de la casa matriz llegó en julio de 2026 y, desde entonces, la compañía inició contactos con potenciales aliados y detectó el interés de algunos actores relevantes del sector en los tres mercados.

Ecuador, Colombia y Venezuela no cuentan actualmente con licenciatarios de Pierre Cardin. PC Moda prevé comenzar a desarrollar el plan entre enero y febrero de 2027, inicialmente con volúmenes pequeños, pues, como señaló Valerga, “penetrar un país no es fácil”. La estrategia contempla abastecer esos mercados con la producción y colección que la empresa maneja en Perú.

La posibilidad de formalizar contratos de licencia para cada país estará sujeta a los resultados de esta primera etapa y a la evolución comercial del negocio. A ello se suma la trayectoria de Pierre Cardin, con 70 años en el mercado, y los 35 años de experiencia de PC Moda.

Aldo Valerga, gerente general y propietario de PC Moda

PC Moda resiente el invierno atípico en Perú

El comportamiento de las temperaturas durante 2026 afectó la comercialización de las prendas de invierno de PC Moda. La marca había planificado sus compras con un año de anticipación y esperaba crecer entre 8% y 10% en ventas. Sin embargo, la ausencia de un invierno con temperaturas habituales obligó a adelantar las liquidaciones y aplicar descuentos más agresivos para colocar la mercadería.

Valerga explicó que el impacto se sintió principalmente en la rentabilidad. Las tiendas por departamento comenzaron a adelantar sus promociones desde fines de abril e inicios de mayo, con descuentos que partieron de 50% y llegaron a entre 60% y 70% durante los meses de mayor liquidación. PC Moda tuvo que acompañar esas rebajas.

Aún así, aproximadamente el 50% del stock de casacas y chompas quedó pendiente de venta. Mientras que algunos modelos de casacas gruesas ni siquiera llegaron a salir a las tiendas y serán guardados para la siguiente temporada.

“Hemos orientado nuestras compras importadas para el próximo invierno hacia prendas más livianas, ante la posibilidad de que las temperaturas elevadas se prolonguen”, añadió Valerga.

PC Moda acompañó las liquidaciones de invierno con descuentos de hasta 70%.

Valerga también atribuyó el menor crecimiento previsto a la incertidumbre política entre abril y junio y al fenómeno de El Niño entre mayo y agosto. En ese contexto, PC Moda proyecta cerrar 2026 con un crecimiento de alrededor de 2% en ventas, por debajo del 8% al 10% que esperaba a inicios del año. Si bien la empresa logró mantener sus ventas, los descuentos extraordinarios afectaron la rentabilidad. El ejecutivo estima que los márgenes caerán entre seis y ocho puntos.

A este escenario se sumó una menor afluencia de público en los centros comerciales durante junio, julio y agosto. Mediciones independientes, según Valerga, identificaron una disminución importante del tráfico en esos meses, aunque los propios centros comerciales no habrían reconocido una caída de similar magnitud.

La capacidad de producción local fue uno de los factores que permitió a PC Moda responder con mayor rapidez a los cambios en la demanda. Y es que, en promedio, alrededor del 60% de su oferta se fabrica en Perú y el 40% es importado. Sin embargo, la composición varía según la temporada, debido a que durante el invierno la producción local representa aproximadamente el 50%, mientras que en verano alcanza cerca del 70%.

Fue esa capacidad de fabricación la que permitió adelantar el ingreso de prendas de primavera-verano. Por primera vez en sus 35 años de operación, la compañía comenzó a introducir productos de esta temporada en septiembre, ante la menor demanda de ropa de invierno, incluso durante las liquidaciones.

PC Moda refuerza su oferta de verano y proyecta crecer en Navidad

Ante la previsión de un verano más caluroso, PC Moda modificó su producción para priorizar las prendas de mayor demanda estacional. La fabricación de shorts aumentó alrededor de 40% frente a un verano habitual, mientras que la de pantalones se redujo en aproximadamente 20%. En el caso de las camisas, los modelos de manga corta pasarán de representar el 60% de la producción habitual al 80% esta temporada. Así, las camisas de manga larga reducirán su participación de 40% a 20%. El ticket promedio de los shorts y las camisas de manga corta se sitúa alrededor de S/180.

PC Moda registra un crecimiento anual cercano al 20% en el segmento de tallas grandes durante los últimos tres años. La marca comenzó a desarrollar esta oferta hace ocho o diez años y optó por incorporar tallas especiales en todos sus diseños y modelos, en lugar de limitarlas a determinadas prendas. Actualmente, ofrece tallas 2XL y 3XL en prendas superiores, y hasta la talla 46 en pantalones y shorts.

La línea sport representa alrededor del 85% de las ventas de PC Moda, frente al 15% que concentran las prendas formales, como ternos y camisas de vestir. El portafolio incluye, además, accesorios como ropa interior, corbatas, medias y correas, que Valerga identifica como productos de alta rotación. El ticket promedio de compra alcanza los S/400 en invierno y los S/300 en verano.

La marca ajustó su oferta de ropa de verano ante la expectativa de temperaturas más altas.

Las ventas online de PC Moda se canalizan a través de su página web y de las plataformas de las tiendas por departamento. Si bien su canal propio ha registrado un crecimiento importante en los últimos tres años, todavía tiene una participación reducida en la facturación. La mayor parte de las operaciones digitales se concentra en los sitios web de sus socios comerciales.

En la campaña de fin de año, la transición hacia la temporada de verano fue lenta, pero las ventas comenzaron a normalizarse durante los primeros días de noviembre e incluso superaron los niveles del mismo periodo del año anterior, indicó Valerga. PC Moda espera cerrar diciembre con un crecimiento de dos dígitos. No obstante, la empresa sigue de cerca los posibles efectos del fenómeno de El Niño, especialmente en el norte del país, donde cuenta con tiendas propias en Chiclayo y Trujillo, además de alrededor de 30 clientes mayoristas distribuidos entre Piura, Chiclayo y Trujillo.

Los pedidos del canal mayorista para la campaña de verano ya fueron producidos y entregados en su mayor parte. La principal incertidumbre está en la capacidad de los clientes para comercializar esa mercadería ante eventuales interrupciones de vías o dificultades logísticas ocasionadas por las lluvias.

“Nuestra preocupación va por cómo les va a ir a nuestros clientes con el producto que nos han comprado”, explicó Valerga a Gestión. “PC Moda buscará apoyarlos si enfrentan dificultades para distribuir o vender los productos”.

Pese a este escenario, Valerga considera que el consumidor podría mostrar una mayor disposición de gasto durante la campaña navideña. A diferencia del año anterior, cuando la incertidumbre política incidió en el comportamiento del mercado, considera que el principal factor de preocupación para diciembre será la evolución del fenómeno de El Niño.

PC Moda amplió su catálogo de tallas grandes y ofrece prendas superiores en tallas 2XL y 3XL.

PC Moda priorizará la remodelación de sus tiendas en 2027

PC Moda cuenta con 15 tiendas propias y 30 corners en Ripley y Oechsle. Su red comercial se complementa con alrededor de 50 clientes mayoristas, principalmente en el norte y oriente del país. En conjunto, Valerga estimó que la marca alcanza cerca de 100 puntos de venta a nivel nacional.

En 2026, PC Moda no concretó nuevas aperturas, pese a tener algunos proyectos previstos, debido a la incertidumbre por los efectos del fenómeno de El Niño. La cautela se mantendrá en 2027, ante la posibilidad de que el evento climático se prolongue hasta mayo o junio y vuelva imprevisible la campaña de invierno.

Ante esta incertidumbre, la marca concentrará sus esfuerzos en remodelar los establecimientos existentes. El proceso comenzó en noviembre con la tienda del Jockey Plaza que reabrirá el 18 del mismo mes y continuará con los demás locales durante el próximo año.

El nuevo formato contempla cambios en las fachadas, puertas de ingreso más amplias, renovación del mobiliario y pantallas LED en las vitrinas. La propuesta apunta a modernizar la imagen de los establecimientos, sin alterar el producto ni el público al que se dirige la marca. “Nuestro producto no va a cambiar”, precisó Valerga.

Finalmente, es preciso señalar que, de las 15 tiendas propias, tres operan bajo el formato outlet, que representa aproximadamente el 10% de las ventas de este canal. Valerga considera que este formato todavía tiene potencial de desarrollo en el país, pero sostiene que necesita incorporar otros atractivos, como restaurantes y zonas de entretenimiento, para aumentar el flujo de visitantes.