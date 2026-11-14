PC Moda prepara la expansión regional de Pierre Cardin y adapta su oferta de prendas ante un verano más caluroso.
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Dax Canchari Reyes
Dax Canchari Reyes

Los shorts y las camisas de manga corta ganan espacio en la oferta de PC Moda ante la expectativa de un verano más caluroso. A su vez, prepara la expansión regional de Pierre Cardin con su colección desarrollada en Perú, que buscará comercializar en Ecuador, Colombia y Venezuela desde 2027, tras recibir la autorización de la casa matriz en París. ¿Qué oportunidades de negocio identifica en estos mercados y cómo reorganizará su operación local para sostener su crecimiento frente al fenómeno de El Niño?

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