Parque Arauco -dueño de la cadena de malls MegaPlaza, Larcomar y otros activos comerciales en Perú- comunicó la materialización de la compra de Open Plaza Kennedy suscrita con filiales de Falabella S.A. Esta transacción incluye el inmueble donde se ubica el centro comercial, los bienes muebles necesarios para su operación y los contratos de arrendamiento.

Se recordó, que en los últimos doce meses generaron ventas y EBITDA de aproximadamente US$ 161 millones y US$ 12 millones, respectivamente. La transacción no incluye las acciones de la sociedad Rentas Hoteleras SpA, que opera el hotel Courtyard by Marriott, emplazado sobre el mismo centro comercial, la que sí quedó como arrendataria de Parque Arauco.

El precio de cierre de la transacción ascendió aproximadamente US$ 173 millones, monto que se pagó al contado, informó la empresa.

¿Qué se obtiene con la compra?

La incorporación de Open Plaza Kennedy suma 54.000 m² de superficie comercial y un hotel de 15.500 m² a los 119.000 m² ya existentes en Parque Arauco Kennedy, el principal activo de la Compañía, alcanzando 188,500 m², lo que representa un crecimiento del 58% de su superficie arrendable.

Esta adquisición posiciona al activo con más de 430 tiendas, incorporando formatos complementarios con marcas como Tottus, Homecenter, Ikea, H&M y Decathlon.

Adicional a esta adquisición, Parque AraucoKennedy continúa avanzando en su plan de crecimiento. En el segundo semestre de 2025, se inaugurarán los primeros espacios comerciales de la ampliación de 12,000 m² de la Fase 2 Cerro Colorado de su Master Plan, que incluirá un nuevo acceso al centro comercial frente al Parque Araucano, estacionamientos adicionales y la incorporación de nuevas marcas a su portafolio.

Con esto, el centro comercial alcanzará los 200,000 m².

Parque Arauco es una empresa de rentas inmobiliarias con 1.2 millones de m² arrendables en Chile, Perú y Colombia. La empresa inauguró su primer centro comercial en Chile en 1982, entró en Perú en 2005 y en Colombia en 2008.