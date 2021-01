Por la ubicación que tienen, Park Inn by Radisson en Tacna jugaba mucho con el turismo del país vecino del sur, incluso, tenía en cuenta los días festivos en Chile. Con la pandemia por el COVID-19 esto cambió y ahora la marca hotelera mira más hacia el turismo corporativo como parte de su estrategia de sostenibilidad.

“Ya hemos empezado a trabajar con la parte directamente de empresas, en especial con el sector minero, pero como se han reabierto las operaciones de vuelos hacia Tacna también hemos empezado con el turismo receptivo”, sostuvo Carlos Coloma, gerente general de la operación.

En ese sentido se han enfocado en fidelizar algunas empresas, mientras que en el segmento de turistas aún se mantienen expectantes por las actuales medidas dadas por el Gobierno para evitar la propagación del coronavirus.

“Esperemos que poco a poco se vaya incrementando (el turismo). A nivel de ingresos, el 70% provenía del turismo receptivo y el 30% restante venía del corporativo; ahora corporativo ha crecido un poco, y se acerca al 40%”, señaló Coloma.

Balance

Lo cierto es que Park inn by Radisson terminó el 2020 con una caída de 40% en ingresos en relación al año previo, y para este 2021 se quiere reforzar estrategias con sus clientes frecuentes en lo que se refiere a descuentos; sin embargo, reconoció que mientras no se den mayores libertades en cuanto al ingreso de turistas, la situación no mejorará.

“Por ahora ya hemos empezado a enviar las tarifas corporativas a las empresas, y otras nos las han pedido, empresas de Arequipa y del sur del país en sí, con lo cual buscamos captar nuevos clientes y mantener a los que tenemos”, mencionó.

Carlos Coloma también comentó que no van por reconvertir espacios para otros usos como en el caso de Lima ya que en su opinión esto no funciona de la misma manera en Tacna.

Lo que sí esperan se dé es la realización de eventos, pues ya hay personas que se han acercado a consultar sobre este servicio; “tenemos el espacio adecuado porque contamos con dos salas al aire libre que cumplen con los estándares”, anotó.

En corto

Obras. Con cuatro años de antigüedad, el hotel Park Inn by Radisson en Tacna empezó en 2020 algunas obras, pero la pandemia lo frenó. Si bien el tema se sigue evaluando por parte de los propietarios aún no es seguro que esto se de, ya que se están priorizando todos los gastos relacionados a los protocolos de seguridad.