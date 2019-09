Vincent Bolloré, multimillonario francés, valora su empresa Universal Music Group en 30,000 millones de euros (US$ 33,000 millones). Parece que los inversionistas no están de acuerdo.

Atribuyen aproximadamente la misma cantidad a Vivendi SA, de la cual Universal Music es solo una parte. Vivendi también inlcuye a uno de los grupos de publicidad más grandes del mundo, Havas, el dominante grupo francés de televisión por pago Canal+, un fabricante de videojuegos y cerca de una cuarta parte de la mayor empresa de telecomunicaciones de Italia.

El precio que se discute para la compañía de música más grande del mundo que está en conversaciones de venta de participación con Tencent Holdings Ltd., de China, se compara con una capitalización de mercado actual de Vivendi de 30,400 millones de euros. Eso sugeriría que los otros negocios de Vivendi no valen casi nada, a pesar de que generaron 7,900 millones de euros en ventas el año pasado.

Una explicación es que el mercado haya aplicado un fuerte descuento a la gran variedad de activos que controla Bolloré. Algunos analistas ven pocos beneficios económicos en la combinación de un negocio de música con un grupo de publicidad, una compañía de telecomunicaciones y una emisora. Además, hay que pagar una prima de riesgo por compartir la propiedad con un tiburón veterano que tiene un largo historial de enfrentamientos con otros inversionistas.

Un vocero de Vivendi declinó hacer comentarios.

Gran parte de la fortuna de US$ 4,700 millones de Bolloré proviene de Vivendi, en la que tiene una participación minoritaria de 26.3% pero con suficientes derechos de voto para tomar las decisiones.

La valoración subyacente a las conversaciones con Tencent está impulsada por la confianza de que el resurgimiento en las ventas mundiales de música continuará. La transmisión por suscripción ha generado nuevos ingresos que comienzan a reemplazar los negocios perdidos por la descarga ilegal y el colapso de las ventas de discos compactos.

Todavía no queda claro si este resurgimiento perdurará. Hasta que iniciaron las conversaciones con Tencent el mes pasado, las estimaciones de los analistas sobre el valor de Universal Music oscilaban entre US$ 20,000 millones y US$ 50,000 millones.

El tema de la valoración llevó a algunas empresas de capital privado a alejarse del proceso de venta. Vivendi ha contratado a bancos franceses para encontrar otros compradores potenciales además de Tencent, reportó Bloomberg el 4 de setiembre. Vivendi apunta a vender solo una participación minoritaria, por lo que Bolloré mantendrá el control general.