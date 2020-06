El director ejecutivo de Tesla Inc., Elon Musk, dijo el jueves en un tuit que es “hora de dividir Amazon”, intensificando una rivalidad con su par de Amazon.com Inc., Jeff Bezos, otro multimillonario que invierte en exploración espacial.

“Los monopolios están mal”, tuiteó Musk mientras etiquetaba a Bezos, el hombre más rico del mundo.

La publicación de Musk fue en respuesta a un tuit de un escritor que dijo que su libro titulado “Unreported Truths About COVID-19 and The Lockdown” (Verdades no informadas sobre el covid-19 y el confinamiento) estaba siendo eliminado de la división editorial de Amazon, Kindle, por violar pautas no especificadas.

Con más de 35 millones de seguidores, Musk es un tuitero prolífico. Ha sido criticado en el pasado por sus publicaciones sobre diversos temas, desde el brote de coronavirus hasta las acciones de Tesla.

Amazon no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

El minorista en línea se encuentra entre las compañías tecnológicas que están siendo evaluadas por reguladores federales y legisladores por su creciente envergadura y el alcance de su negocio.

El año pasado, un ejecutivo de Space Exploration Technologies Corp. dijo que Blue Origin, de Bezos, se encontraba años más atrás en un esfuerzo por construir una constelación de satélites. Musk fundó SpaceX.