Después del mes de abril, la producción y comercialización de empaques que fabrica Pamolsa comenzaron a recuperarse impulsadas por el servicio de delivery que demanda estos productos, afirmó su gerente comercial, Gustavo Bastarrachea.

Explicó que el delivery les ha permitido elevar sus ventas en el canal directo, compuesto por restaurantes y negocios de comida.

“En ese canal no se está vendiendo al 100% de lo que se facturaba, pero vamos al 80% a 90% porque, poco a poco, se están transformando. Hacer delivery no es sencillo”, indicó.

Los negocios de comida rápida, que también se cuentan entre sus clientes, han tenido que adquirir más envases para sus servicios delivery, pero las ventas en esta línea de negocios recién se recuperarán al 100% a fin de año.

Emprendedor y ecoamigable

Comentó que, como parte de la transformación que ha generado la pandemia, también han aparecido muchos emprendimientos de comida a los que han decidido atender a través de su servicio “Pamolsa Express”, que hace entrega rápida y directa a los emprendedores.

“Hemos llegado a vender cerca de S/ 30,000 mensuales y esperemos que esto pueda seguir creciendo. El gasto promedio es de S/ 200, bastante lejos de lo que obtenemos con un cliente promedio nuestro, pero la idea es atender a este emprendedor que se queda sin trabajo y se vuelve creativo”, explicó.

Agregó que, en este nuevo canal de ventas, casi el 50% opta por productos de la línea Bioform, unos envases ecoamigables hechos sobre la base de caña de azúcar, que han tenido alta facturación este año.

“De un US$ 1 millón (S/ 3 millones 579 mil) que facturamos hasta agosto del año pasado en estos productos ecoamigables, hoy estamos obteniendo ingresos por US$ 4 millones (S/ 14 millones 337 mil) y todavía no cierra el año”, precisó.

Para fines del 2020, cerrarán con un 85% de la meta que habían previsto para todo el período anual, porque las caídas de los meses de marzo y abril fueron muy pronunciadas. Sin embargo, confía en que más negocios se transformen generando nuevas oportunidades para estos productos.

“Muchas industrias que antes no nos compraban, como las mineras o los negocios que hacen catering, nos han pedido productos porque tuvieron que dejar de usar losa. Los mismos comedores internos de fábricas ahora usan envases. La pandemia ha generado un consumo muy fuerte de empaques”, refirió.