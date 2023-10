Las aerolíneas y los fabricantes de aeronaves obsesionados por reducir el consumo de combustible buscan constantemente nuevas formas de disminuir el peso de los aviones. Puede que tengan nuevos aliados en Ozempic y otros medicamentos similares para adelgazar.

United Airlines Holdings Inc. ahorraría US$ 80 millones al año si el peso promedio de los pasajeros disminuyera 5 kilos, según estimó la analista de Jefferies Financial Sheila Kahyaoglu en un informe publicado el viernes. El estudio fue parte de un análisis más amplio de Jefferies sobre el entusiasmo del público por el medicamento y los posibles beneficiarios de su uso.

Podría haber un mercado mundial de más de US$ 100,000 millones para estos medicamentos, con un rápido aumento de las ventas hasta el final de la década, concluyó el estudio. Ozempic es fabricado por Novo Nordisk A/S.

El peso es una de las principales preocupaciones de las compañías aéreas, ya que cuanto más pesa un avión, más combustible consume. El combustible y la mano de obra constituyen los dos mayores gastos de las compañías aéreas, y el combustible representa alrededor del 25%.

A lo largo de los años, las aerolíneas han utilizado diversos métodos para reducir kilos en los vuelos, como la eliminación de revistas y el cambio a vajillas, utensilios y carros de bebidas más livianos.

Si el pasajero medio perdiera 5 kilos, se reducirían 812 kilos de cada vuelo de United, lo que supondría un ahorro de 27.6 millones de galones al año, según las estimaciones de la analista.

Con un precio medio del combustible en 2023 de US$ 2.89 por galón, United ahorraría US$ 80 millones al año. Eso equivale a 20 centavos de ganancias por acción, o el 2% de la estimación de ganancias para todo el año de Jefferies de US$ 9.50 por acción, aseguró.

“Este beneficio debería reconocerse de manera similar en todas las aerolíneas”, escribió Kahyaoglu .

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, uno de cada tres adultos y uno de cada cinco niños son obesos, o tienen un índice de masa corporal de 30 o más en el caso de los adultos.

Los precios del combustible para aviones en el puerto de Nueva York aumentaron un 39%, o 89 centavos por galón, en los últimos tres meses, alcanzando los US$ 3.19 el viernes.

